Teatro, concerti, mostre e appuntamenti gratuiti: gli eventi da non perdere a Roma tra fine marzo e inizio aprile.

La primavera romana entra nel vivo con un calendario che intreccia la grande storia con la sensibilità contemporanea. Dal 17 al 23 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove l’arte incontra la divulgazione scientifica e la riflessione civile.

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Pedro Cano: un omaggio pittorico alla Città Eterna a Villa Torlonia

Dal 18 aprile, il Casino dei Principi ospita “Pedro Cano: Siete e Roma”. Un progetto espositivo di grande respiro che raccoglie oltre cento opere del maestro spagnolo. Il percorso si snoda tra il celebre ciclo Siete e una selezione di lavori che raccontano cinquant’anni di vita e ricerca dell’artista tra le strade e le luci di Roma. Una mostra che celebra un legame profondo e ininterrotto con l’estetica capitolina.

Vittoria Colonna e le voci delle donne al Museo di Roma

Il 17 aprile alle ore 17.00, Palazzo Braschi dedica un pomeriggio alla figura di Vittoria Colonna. Attraverso l’antologia della sua corrispondenza, si analizzerà il ruolo di una delle poetesse più influenti del Cinquecento. Il dialogo sulla scrittura femminile proseguirà il 23 aprile al Museo di Roma in Trastevere con un focus sulla poetessa polacca Ewa Lipska, maestra di ironia e melanconica bellezza.

Festa della Resistenza: Roma “Città Aperta” al futuro

In attesa del 25 aprile, le celebrazioni iniziano il 23 aprile all’Archivio Storico Capitolino con l’apertura della mostra documentale “Dalla Resistenza alla Costituzione”. La giornata prosegue a Villa Torlonia con focus sull’emblema della Repubblica e le visite guidate al Bunker di Mussolini, per chiudersi alla Casa Museo Alberto Moravia con un racconto dedicato al capolavoro Il Conformista.

Passeggiate Romane: dal Gianicolo alla Street Art del Quadraro

Per chi ama scoprire la città a piedi, la settimana offre itinerari inediti. Sabato 18 aprile si percorrono i Bastioni del Gianicolo, esplorando il sistema difensivo della città dall’epoca imperiale al Risorgimento. Martedì 21 aprile, spazio alla contemporaneità con un tour della Street Art al Quadraro (progetto M.U.Ro), quartiere simbolo della memoria storica romana segnato dal rastrellamento del 1944.

Cinema e Scienza: da Into the Wild ai segreti del Planetario

La Casa del Cinema propone, venerdì 17 aprile, il tema del viaggio con le proiezioni di Into the Wild e Miracolo a Le Havre. Per gli appassionati di astronomia, il Planetario offre un programma fittissimo: dai viaggi interstellari delle sonde Voyager per gli adulti, fino agli spettacoli interattivi del Dottor Stellarium dedicati ai più piccoli.

Archeologia e Accessibilità: il Museo dei Popoli Italici

Un appuntamento di grande rilievo tecnico si terrà giovedì 23 aprile al Museo di Roma, dove si discuterà di accessibilità culturale. Il caso studio sarà il Museo dei popoli italici di Veroli, presentato come modello d’eccellenza per una fruizione del patrimonio che non lasci indietro nessuno.

Teatro e musica a Roma aprile 2026

Dal 17 al 20 aprile torna IMMAGINA – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, con undici spettacoli e ventotto repliche distribuite tra i Teatri in Comune, il MUCIV – Museo delle Civiltà e lo Spazio Rossellini. Un appuntamento che rafforza l’attenzione della città verso marionette, teatro d’oggetti e figure animate, coinvolgendo compagnie internazionali.

Il 23 aprile l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone la Messa da Requiem di Verdi diretta da Myung-Whun Chung, con repliche fino al 26 aprile.

Cinema e arte a Roma: rassegne e mostre

Il cinema dialoga con l’arte contemporanea al MACRO con la rassegna Cine-Città, che propone proiezioni e incontri con registi. Al Palazzo Esposizioni prende il via il ciclo dedicato a Mario Schifano, in dialogo con la mostra in corso, con le proiezioni di Umano non umano e Trapianto consunzione e morte di Franco Brocani.

Proseguono inoltre gli appuntamenti al Nuovo Cinema Aquila e alla Casa del Cinema in Villa Borghese, tra incontri con autori e rassegne dedicate al viaggio e alla memoria.

Tra le esperienze immersive continua al Museo dell’Ara Pacis L’Ara si rivela, progetto di videomapping che restituisce le policromie originarie del monumento augusteo attraverso una narrazione multimediale serale. Tornano anche le visite alla Casa Museo Alberto Moravia e gli incontri delle Biblioteche di Roma, confermando aprile come uno dei mesi più densi per chi cerca cosa fare a Roma tra cultura e approfondimento.

25 aprile 2026 a Roma: verso la Festa della Resistenza

In chiusura del periodo, la città si prepara a uno degli appuntamenti simbolici dell’anno. Dal 23 al 26 aprile 2026 torna la Festa della Resistenza, alla sua quarta edizione, con una programmazione ampliata a quattro giornate.

Gli eventi per il 25 aprile 2026 a Roma si inseriscono in un percorso culturale che intreccia memoria storica, spettacoli, incontri e momenti di riflessione civile. Non solo celebrazioni istituzionali, ma un calendario diffuso che coinvolge teatri, biblioteche e spazi culturali in un dialogo tra generazioni.

Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo è chiaro: rendere la Festa della Liberazione un momento partecipato, capace di unire cultura, consapevolezza e cittadinanza attiva.