Dal format internazionale agli eventi di primavera: il Museum of Senses Milano festeggia un anno e rilancia con nuove attività interattive per tutte le età.

Ma i sensi sono davvero, solo, cinque? È con questa domanda che iniziamo il percorso percettivo e interattivo del Museum of Senses Milano, che ha appena spento la sua prima candelina festeggiando un anno di attività che ha contato oltre 200mila ingressi. Adulti e soprattutto bambini sono qui chiamati ad attraversare una serie di ambienti che mettono alla prova le capacità di sentire e muoversi nello spazio. Fino a ritrovarsi a mettere in discussione la tradizionale classificazione di matrice aristotelica.

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Se, infatti, consideriamo i sensi come facoltà del “raccogliere ed elaborare informazioni dall’esterno”, ecco, allora, aggiungersi l’equilibrio, la termocezione, la nocizezione (il dolore) e la propriocezione, ovvero la percezione del proprio corpo nell’ambiente. “L’invito è, dunque, quello di esplorare le stanze abbandonandosi all’esperienza e lasciandosi anche ingannare”, ci spiegano all’ingresso.

E appena superata la soglia, è subito chiaro perché i più piccoli amino questa meta nel cuore di Milano, all’ombra dei grattacieli di piazza Gae Aulenti. Stanza dopo stanza – indossando i calzini fluorescenti d’ordinanza – luci, suoni e illusioni stimolano curiosità, partecipazione e scoperta tra gioco e scienza. La sede meneghina porta, così, in Italia il format di edutainment che è appena approdato a Madrid, dopo il successo di Praga e Bucarest.

Immagine da Ufficio Stampa

Un modello che, spiega il co-fondatore Dejan Grbic «si distingue perché supera il museo tradizionale. E riesce a coinvolgere pubblici molto diversi, dai visitatori più giovani agli adulti». E la prospettiva ambiziosa è quella di ampliare ulteriormente la rete internazionale con venti nuove sedi entro il 2029. Prosegue, infatti, il co-fondatore Vedran Hirtz: «Si tratta di un modello di business che combina contenuti culturali ed esperienziali e che può generare ritorni sull’investimento significativi»

Elemento centrale nello sviluppo delle nuove sedi è anche l’integrazione con il contesto locale. Come evidenzia Mario Matakovic, co-fondatore: «La scelta della location è sempre strategica, ma altrettanto importante è il rapporto con il territorio. Cerchiamo di coinvolgere imprese e fornitori locali, affinché ogni museo possa generare valore anche per la città che lo ospita».

Gli eventi di primavera al Museum of Senses Milano

Proprio in occasione del primo compleanno, aprile si presenza come un mese speciale al Museum of Senses Milano con un calendario ricco di appuntamenti per tutta la famiglia. Fino al 30 aprile, il percorso si aggiorna con due attività speciali ispirate alla primavera e alla Pasqua: la Spring Quest e la Letter Hunt. Due esperienze pensate per rendere la visita ancora più partecipativa, tra indizi nascosti, quiz e sfide percettive che guidano i visitatori alla scoperta di una parola segreta. Con un premio finale tutto da gustare.

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Tra le novità più attese, il museo introduce il Champion Ticket, un format che trasforma la visita in una vera e propria sfida sensoriale. I partecipanti possono mettersi alla prova nelle diverse installazioni attraverso test e prove che stimolano osservazione, intuito e spirito competitivo.

Pensato per gruppi di amici, famiglie e team, questo nuovo percorso aggiunge una dimensione ludica e condivisa all’esperienza: al termine della visita, una premiazione finale decreta i “Campioni dei Sensi”.

Inoltre, sono previsti laboratori gratuiti inclusi nel biglietto di ingresso, secondo il programma seguente:

11 e 12 aprile – Floral Tea Lab : esperienza sensoriale tra profumi e sapori duranel la quale i partecipanti sono invitati a riconoscere ingredienti nascosti tra note floreali, agrumi ed erbe aromatiche;

: esperienza sensoriale tra profumi e sapori duranel la quale i partecipanti sono invitati a riconoscere ingredienti nascosti tra note floreali, agrumi ed erbe aromatiche; 18 e 19 aprile – Guess the Garden Lab : una sfida che mette alla prova tatto e olfatto, tra piante e aromi primaverili da identificare senza l’aiuto della vista;

: una sfida che mette alla prova tatto e olfatto, tra piante e aromi primaverili da identificare senza l’aiuto della vista; 25 e 26 aprile – Spring & Body Art Party: gran finale all’insegna della creatività, con tatuaggi temporanei e body art ispirati ai colori e ai simboli della primavera.

Credits Museum of Senses Milano

Informazioni utili

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni sui laboratori e le attività consultare il sito del museo (www.museumofsenses.it) e i canali social (@museumofsensesmilano).

Museum of Senses Milano

Viale Monte Grappa 10 – Milano (zona Porta Garibaldi – Moscova)

Orari: Lunedì – Venerdì: 10:00 – 20:00 // Sabato – Domenica: 9:00 – 20:00

Credits Museum of Senses Milano