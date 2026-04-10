Dopo oltre vent’anni di abbandono, l’ex Cinema De Amicis torna a vivere nel centro di Milano come nuovo spazio dedicato ad aste, mostre e collezionismo.

Dal 10 aprile 2026 Kruso Art apre ufficialmente la sua nuova sede nel centro storico di Milano, scegliendo come casa l’ex Cinema De Amicis, spazio simbolico della città chiuso dal 2002 e rimasto inutilizzato per oltre vent’anni. L’edificio, inaugurato nel 1960 e legato alla storia del cinema milanese, è stato completamente riqualificato e trasformato in un nuovo hub culturale e creativo dedicato ad aste, mostre, incontri ed eventi per collezionisti e appassionati.

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All’interno delle sue sale sono passati alcuni dei film più celebri della storia del cinema internazionale, da Il posto delle fragole ad Amarcord, fino a C’era una volta in America e Pulp Fiction. Il progetto di riqualificazione, iniziato nel gennaio 2025 e curato da Modourbano, ha mantenuto leggibile l’impianto originario del cinema, preservando platea e balconata e trasformando i circa 780 metri quadrati distribuiti su tre livelli in uno spazio contemporaneo capace di ospitare nuove funzioni senza perdere la propria memoria.

Un cinema storico di Milano torna a vivere dopo vent’anni

«Kruso Art nasce per creare connessioni: tra opere e persone, tra memoria e contemporaneità. – spiega il CEO Andrea Orsini Scataglini – La riapertura dell’ex Cinema De Amicis rappresenta per noi non solo una nuova sede, ma un luogo in cui il mercato incontra la cultura e l’arte torna a essere esperienza condivisa». Il trasferimento nella nuova sede accompagna anche il percorso di trasformazione della maison, iniziato lo scorso anno con il rebranding e con il rinnovo del management, con l’obiettivo di rendere il mercato dell’arte più contemporaneo, inclusivo e aperto a nuovi pubblici.

Il calendario delle prime aste di Kruso Art

A inaugurare il calendario delle aste sarà, il 15 aprile, Ciak si colleziona: l’arte contemporanea di domani, prima single-owner sale della maison. Nei mesi successivi seguiranno aste dedicate a filatelia, numismatica, arte moderna e contemporanea, ma anche a design, gioielli, auto da collezione, libri antichi, vini e memorabilia.

Accanto alle aste, il nuovo spazio ospiterà anche un fitto public program fatto di incontri, lectio magistralis, colazioni tematiche, visite guidate e selling exhibitions, mostre pensate come veri progetti culturali in cui il pubblico potrà approfondire le opere attraverso materiali dedicati, dialoghi con esperti e percorsi di visita.