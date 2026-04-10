Teatro, concerti, mostre e appuntamenti gratuiti: gli eventi da non perdere a Roma tra fine marzo e inizio aprile.

La primavera culturale romana entra nel vivo con un programma diffuso che dal 10 al 23 aprile attraversa tutta la città. Le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale delineano una mappa multidisciplinare che intreccia teatro, danza, musica, cinema e arte contemporanea, con uno sguardo attento alle nuove generazioni e alla valorizzazione delle realtà locali.

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Teatro a Roma aprile 2026: festival, classici e sperimentazione

Tra gli eventi a Roma ad aprile 2026 il teatro è protagonista. La Fondazione Teatro di Roma inaugura la VI edizione del Festival Contemporaneo Futuro, fino al 12 aprile tra Teatro India e Teatro Torlonia. Un laboratorio dedicato all’infanzia e all’adolescenza che attraversa danza, teatro di figura e riscrittura dei classici, trasformando gli spazi in un luogo di esplorazione tra realtà e immaginario.

Dal 14 aprile al 3 maggio il Teatro Argentina ospita Le false confidenze di Marivaux con la regia di Arturo Cirillo ed Elena Sofia Ricci, in una lettura che indaga le maschere sociali e l’ambiguità dei sentimenti con uno sguardo contemporaneo.

Dal 17 al 20 aprile torna IMMAGINA – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, con undici spettacoli e ventotto repliche distribuite tra i Teatri in Comune, il MUCIV – Museo delle Civiltà e lo Spazio Rossellini. Un appuntamento che rafforza l’attenzione della città verso marionette, teatro d’oggetti e figure animate, coinvolgendo compagnie internazionali.

Musica a Roma aprile 2026: opera, concerti e grandi interpreti

La musica occupa un posto centrale tra gli eventi Roma aprile 2026. Al Teatro dell’Opera fino al 14 aprile va in scena Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel, in un allestimento firmato da Robert Carsen che rilegge l’oratorio barocco come metafora della società dell’immagine.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 10 aprile doppio appuntamento con Olivia Sellerio e i Tiromancino, mentre l’11 aprile è attesa Casadilego. Il 23 aprile l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone la Messa da Requiem di Verdi diretta da Myung-Whun Chung, con repliche fino al 26 aprile.

Cinema e arte a Roma: rassegne e mostre

Il cinema dialoga con l’arte contemporanea al MACRO con la rassegna Cine-Città, che propone proiezioni e incontri con registi. Al Palazzo Esposizioni prende il via il ciclo dedicato a Mario Schifano, in dialogo con la mostra in corso, con le proiezioni di Umano non umano e Trapianto consunzione e morte di Franco Brocani.

Proseguono inoltre gli appuntamenti al Nuovo Cinema Aquila e alla Casa del Cinema in Villa Borghese, tra incontri con autori e rassegne dedicate al viaggio e alla memoria.

Tra le esperienze immersive continua al Museo dell’Ara Pacis L’Ara si rivela, progetto di videomapping che restituisce le policromie originarie del monumento augusteo attraverso una narrazione multimediale serale. Tornano anche le visite alla Casa Museo Alberto Moravia e gli incontri delle Biblioteche di Roma, confermando aprile come uno dei mesi più densi per chi cerca cosa fare a Roma tra cultura e approfondimento.

25 aprile 2026 a Roma: verso la Festa della Resistenza

In chiusura del periodo, la città si prepara a uno degli appuntamenti simbolici dell’anno. Dal 23 al 26 aprile 2026 torna la Festa della Resistenza, alla sua quarta edizione, con una programmazione ampliata a quattro giornate.

Gli eventi per il 25 aprile 2026 a Roma si inseriscono in un percorso culturale che intreccia memoria storica, spettacoli, incontri e momenti di riflessione civile. Non solo celebrazioni istituzionali, ma un calendario diffuso che coinvolge teatri, biblioteche e spazi culturali in un dialogo tra generazioni.

Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo è chiaro: rendere la Festa della Liberazione un momento partecipato, capace di unire cultura, consapevolezza e cittadinanza attiva.