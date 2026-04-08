Al Goodwill Ambassadors Award Gala 2026 di Monte-Carlo il duo ANY M ALL firma un’opera unica dedicata a Charles Leclerc, trasformando il cane Leo in icona pop a bordo di una Ferrari 375 Ascari.

Al Goodwill Ambassadors Award Gala 2026, ospitato nei giorni scorsi nella prestigiosa Salle Empire dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il duo artistico italiano ANY M ALL ha firmato uno dei momenti più significativi della serata. In occasione della premiazione di Charles Leclerc come Miglior Sportivo dell’Anno del Principato di Monaco, insignito da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, gli artisti hanno presentato un’opera unica, realizzata su misura per il pilota monegasco.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Riconosciuto per un linguaggio distintivo capace di fondere arte contemporanea, lusso e storytelling emozionale, il duo ANY M ALL consolida così il proprio ruolo nel panorama internazionale. La partecipazione a un evento di tale rilevanza istituzionale rappresenta infatti un ulteriore riconoscimento per una realtà emergente ma già affermata nel segmento dell’arte di lusso, in dialogo con personalità di spicco dello sport e dell’intrattenimento.

Leo a bordo della Ferrari 375 Ascari

L’opera, interamente realizzata in Italia, raffigura Leo, il cane di Charles Leclerc, reinterpretato nello stile inconfondibile del brand, a bordo di una Ferrari 375 Ascari. La scelta di trasformare un elemento intimo della vita del pilota in soggetto centrale sottolinea il legame personale tra immaginario sportivo e dimensione privata, filtrato attraverso un’estetica pop e raffinata.

Come spiegano gli stessi artisti, si tratta di «un’opera ironica che unisce velocità, identità e legame personale, trasformando un elemento intimo della vita del pilota in un’icona artistica contemporanea. Questa creazione non è soltanto un tributo a Leclerc, ma un’espressione della nostra visione artistica che ha da sempre la volontà di trasformare storie personali in oggetti d’arte esclusivi, destinati a un pubblico internazionale e a collezionisti di alto profilo», ha commentato ANY M ALL.

Il lavoro sul personaggio di Leo si inserisce in un universo popolato da creature ibride e riconoscibili, come 16, la volpina Margot La Douce, la giraffa zebrata Twunda, il cane con la big bubble Dobergum, il pinguino Rocket Penguin e l’elefante dalla zanna spezzata Aalok. Ogni soggetto nasce da un processo creativo che combina artigianalità italiana, ricerca estetica e una forte componente narrativa, pensata per trasformare animali e mascotte in veri e propri totem contemporanei.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Dal gioco all’affermazione internazionale

La presenza al Goodwill Ambassadors Award Gala segna una nuova tappa nel percorso di crescita del duo, che da sei anni porta avanti una ricerca focalizzata sulla trasformazione di storie personali in oggetti d’arte esclusivi. «Siamo partiti sei anni fa con un’idea, quasi per gioco, e ora ci troviamo a consegnare un nostro pezzo nelle mani di Charles Leclerc! La vita sa riservare immense soddisfazioni per chi persevera nei proprio sogni», ha dichiarato il duo nelle ore immediatamente precedenti al prestigioso evento.

Attraverso questa nuova creazione, ANY M ALL conferma una cifra stilistica che intreccia lusso, ironia e attenzione al dettaglio, mantenendo al centro la dimensione emotiva del racconto. L’opera dedicata a Leclerc si aggiunge così a un bestiario immaginifico che parla a un pubblico globale, tra collezionisti di alto profilo e appassionati di arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa