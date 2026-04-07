Dall’11 aprile al 10 maggio 2026 la Casina di Raffaello a Roma propone laboratori creativi e letture animate per bambini dai 2 agli 11 anni, tra Pippi Calzelunghe, i quattro elementi e la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone.

Dall’11 aprile al 10 maggio 2026 la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale nel cuore di Villa Borghese a Roma, trasforma i fine settimana in un piccolo festival dedicato ai più piccoli. Ogni sabato e domenica sono in programma laboratori creativi e letture animate pensati per famiglie con bambine e bambini dai 2 agli 11 anni, tra storie che aiutano a crescere, giochi con i quattro elementi e un viaggio speciale in Giappone.

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Accanto alle attività educative prosegue fino al 10 maggio la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, allestita nella Sala Natura al primo piano e realizzata in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma. In esposizione aquiloni e trottole provenienti da tutto il Paese, testimonianze di una tradizione artigianale che da oltre 1200 anni unisce materiali semplici come legno e carta a colori vivi, ricorrenze stagionali e storie tramandate.

Sabato tra Pippi Calzelunghe e le storie che fanno crescere

Le attività del sabato sono dedicate alle storie che fanno crescere, con protagoniste e protagonisti alle prese con la scoperta di sé e delle proprie emozioni. I laboratori ruotano intorno alla figura di Pippi Calzelunghe, icona di libertà, amicizia e fantasia, mentre le letture animate propongono albi illustrati che parlano di identità e immaginazione.

Per i più piccoli, dai 2 ai 4 anni, il laboratorio Pippi a colori invita a dipingere sagome pretagliate di Pippi e del cavallo Zietto con tempere per le mani e strumenti colorati, in un gioco condiviso genitori-figli. Con Il gioco delle ombre bambine e bambini dai 3 ai 6 anni sperimentano luci, sagome e forme ispirati all’albo di Hervé Tullet, mentre Che cos’è un bambino? porta i partecipanti più grandi, dai 6 agli 11 anni, a raccontarsi con linee e colori dopo la lettura del libro di Beatrice Alemagna.

Nel pomeriggio, il laboratorio Nei panni di Pippi (4-6 anni) propone di creare la propria Pippi con stoffe, bottoni e materiali colorati, fino a immaginare una stanza di Villa Villacolle personalizzata. Con La mia villa Villacolle (6-11 anni) ogni bambina e bambino riceve invece una sagoma della celebre casa e disegna stanze incredibili, dalla camera di pelliccia rosa alla cucina con il cibo appeso al soffitto, per una narrazione tutta da inventare.

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Domenica con i quattro elementi e la mostra sugli aquiloni

La domenica il filo conduttore sono i quattro elementi Terra, Acqua, Aria, Fuoco, che diventano occasione per conoscere luoghi e culture lontane attraverso storie dal sapore di natura, avventura e meraviglia. I laboratori e le letture permettono di ascoltare, immaginare e scoprire insieme la forza e la magia che ci circondano.

Con Terra – La magia dell’argilla i più piccoli, dai 2 ai 4 anni con accompagnatore, modellano argilla e sperimentano texture usando foglie, rami, cortecce e sassi, dando vita a piccole sculture ispirate al paesaggio naturale. Il tema del Fuoco viene esplorato in due letture animate: L’uccello di fuoco (3-6 anni), tra le illustrazioni di Emanuele Luzzati, e C’era una volta il fuoco del drago (6-11 anni) di Beatrice Blue, per immaginare draghi meno spaventosi e più vicini allo sguardo dei bambini.

L’elemento Acqua è al centro del laboratorio Il mio mare (4-6 anni), ispirato al libro L’onda di Suzy Lee: qui i partecipanti creano il proprio pezzettino di mare esplorando tutte le sfumature del blu. Infine, con Aria – L’aquilone giapponese (7-11 anni), bambine e bambini realizzano un vero aquilone giapponese ispirato ai pezzi esposti in mostra, sperimentando tecniche, materiali e ideogrammi della tradizione.

Info pratiche, costi e prenotazioni

Le letture animate hanno una durata di circa 30 minuti, mentre i laboratori si svolgono in 50 minuti (60 per l’attività dedicata all’aquilone). Il costo è di 8 euro a bambina/o per ciascun laboratorio e di 3,50 euro per le letture, con gratuità prevista per le persone con disabilità e relativi accompagnatori. L’adulto accompagnatore, quando richiesto, partecipa gratuitamente ai laboratori.

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il contact center 060608, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Informazioni complete su programma, costi e orari sono disponibili sul sito di Casina di Raffaello e sulle pagine social dedicate.

La struttura, in viale della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese), è aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura il lunedì e venerdì 1° maggio.

Foto: Ufficio Stampa