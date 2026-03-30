Da Palermo a Venezia, tra colpi di scena e opere d’arte scomparse nel nulla, in Italia i furti d’arte sono tanti e rocamboleschi.

L’Italia è il primo Paese al mondo per numero di furti d’arte: 55 al giorno, quasi 20 mila all’anno. Un traffico illecito che vale, a livello globale, più di 9 miliardi di euro. Le più gettonate sono opere ecclesiastiche, come pale d’altare, quadri e calici antichi, ma non mancano i furti eclatanti di veri e propri masterpiece, mai ritrovati o invece – in un caso – ritrovati in modo non meno eclatante.

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Il mistero di Caravaggio e il Klimt riconsegnato

Il più noto resta quello della Natività di Caravaggio, rubata nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo. Il dipinto fu tagliato dalla cornice e portato via in pochi minuti. Da allora non è mai stato recuperato e la sua sorte è ancora avvolta nel mistero. Le ipotesi si sono moltiplicate negli anni, tra presunti legami con la criminalità organizzata e racconti mai verificati, ma nessuna versione è stata confermata.

Diversa, e per certi versi opposta, la vicenda del Ritratto di signora di Gustav Klimt, sottratto nel 1997 dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Per oltre vent’anni il quadro è stato considerato perduto, fino al ritrovamento nel 2019, nascosto in una nicchia esterna al museo. Nel 2020 due ladri già condannati per altri furti d’arte confessarono poi in una lettera alla stampa locale che lo avevano loro stessi prima rubato e poi riconsegnato alla città “come regalo di Natale”: una confessione mai confermata. Un caso che ha trasformato un furto irrisolto in uno dei recuperi più sorprendenti della storia recente.

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A Urbino uno dei pochi casi a lieto fine

Negli anni Settanta fece scalpore anche il colpo al Palazzo Ducale di Urbino, dove furono sottratti capolavori di Raffaello e Piero della Francesca. Il furto avvenne sfruttando impalcature e l’assenza di adeguati sistemi di sicurezza, ma si concluse con il recupero delle opere grazie a un’operazione dei carabinieri, tra i pochi casi a lieto fine.

Venezia, negli anni Novanta, è stata teatro di diversi episodi simili, con opere sottratte direttamente da chiese aperte al pubblico, come la Chiesa della Madonna dell’Orto. In questi contesti, la vulnerabilità degli spazi ha spesso facilitato azioni rapide e difficili da prevenire.

Tra i casi irrisolti spicca anche l’Ecce Homo di Antonello da Messina, rubato nel 1974 e mai più ritrovato. Un episodio che, come quello della Natività, continua a rappresentare una perdita non solo economica ma culturale.

La Gioconda, un furto che accresce il mito

Infine, il furto più celebre al mondo resta quello della Gioconda, sottratta nel 1911 dal Louvre da Vincenzo Peruggia. Pur avvenuto in Francia, il caso è spesso associato all’Italia per la nazionalità dell’autore del furto. Il dipinto fu recuperato dopo due anni, ma la vicenda contribuì a costruire il mito moderno dell’opera.

Dal dopoguerra a oggi, i furti d’arte in Italia seguono dinamiche simili: azioni rapide, obiettivi selezionati e opere difficilmente collocabili nel mercato legale. Il caso recente dei dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse conferma come il fenomeno sia ancora attuale e come ogni sottrazione rappresenti una perdita per la collettività, prima ancora che per le istituzioni coinvolte.