Teatro, concerti, mostre e appuntamenti gratuiti: gli eventi da non perdere a Roma tra fine marzo e inizio aprile.

Gli eventi a Roma ad aprile 2026 entrano nel vivo con un calendario ricco di appuntamenti tra teatro, musica, mostre e incontri. Dal 27 marzo al 9 aprile la città propone un programma diffuso tra grandi istituzioni culturali e spazi indipendenti, con iniziative pensate per un pubblico ampio e trasversale.

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Dalle esperienze multimediali ai concerti internazionali, passando per il teatro contemporaneo e gli incontri dedicati alla memoria, ecco cosa fare a Roma nei prossimi giorni.

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I principali eventi a Roma tra fine marzo e inizio aprile

Officina Pigneto e i nuovi spazi di pensiero critico

L’esperienza multimediale all’Ara Pacis

Teatro Argentina e il ciclo Tra Psiche e Mito

I concerti all’Auditorium Parco della Musica

Gli spettacoli del Planetario di Roma

Eventi culturali a Roma aprile 2026

Tra le novità più interessanti della stagione c’è Officina Pigneto, il nuovo laboratorio di pensiero critico curato da Nicola Lagioia in collaborazione con Anna Voltaggio. Il progetto, diffuso tra il Nuovo Cinema Aquila e la Biblioteca Goffredo Mameli, propone incontri, lezioni aperte e gruppi di lettura, con l’obiettivo di riportare al centro la partecipazione e il confronto.

Sempre sul fronte delle esperienze immersive, al Museo dell’Ara Pacis prende il via L’Ara si rivela, un progetto multimediale che utilizza il videomapping per restituire le policromie originali del monumento augusteo. Le visite, serali e a numero limitato, sono accompagnate da una narrazione audio e da una colonna sonora che amplifica l’esperienza.

Proseguono inoltre gli incontri di Roma Racconta… al Museo di Roma a Palazzo Braschi, con appuntamenti dedicati ai temi dell’accessibilità e della fruizione culturale.

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Teatro a Roma aprile 2026

La scena teatrale romana continua a proporre titoli tra i più interessanti della stagione.

Al Teatro India va in scena Bidibibodibiboo, spettacolo scritto e interpretato da Francesco Alberici, vincitore del Premio Ubu 2024, che racconta con tono ironico e tagliente il mondo del lavoro contemporaneo.

Al Teatro Argentina prende il via la seconda edizione di Tra Psiche e Mito: Dialoghi sull’Essere, un ciclo di incontri che intreccia psicoanalisi, filosofia e letteratura, con interventi e letture dal vivo.

Tra gli altri appuntamenti, al Teatro Tor Bella Monaca è in programma Una piccola bugiarda e il coccodrillo, omaggio ad Anna Magnani, mentre al Teatro del Lido di Ostia debutta Lapocalisse, spettacolo di Valerio Aprea che mescola satira e riflessione sul presente.

Concerti a Roma aprile 2026

La musica è protagonista all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il 30 marzo è atteso il pianista Grigory Sokolov, interprete di riferimento del repertorio classico, mentre l’8 aprile sarà la volta del violoncellista Gautier Capuçon, accompagnato dalla pianista Mirabelle Kajenjeri.

Tra gli eventi più attesi, il 6 aprile doppio appuntamento: da una parte Gilberto Gil, leggenda della musica brasiliana, dall’altra Tullio De Piscopo, con un concerto che attraversa jazz, blues e sonorità mediterranee.

Eventi gratuiti a Roma e incontri

Non mancano le iniziative gratuite e gli appuntamenti dedicati alla memoria e alla riflessione.

Il 27 marzo, presso l’Hub culturale Moby Dick, è in programma la presentazione del volume dedicato all’opera di Mirko Basaldella alle Fosse Ardeatine, con la partecipazione di storici e istituzioni.

Al Museo di Roma in Trastevere prosegue la rassegna Le parole delle scrittrici, mentre continuano le visite guidate e gli incontri per i possessori della MiC Card, tra cui percorsi accessibili e visite con interprete LIS.

Spettacoli al Planetario di Roma

Nel fine settimana, il Planetario di Roma propone un calendario fitto di spettacoli dedicati all’astronomia, pensati sia per adulti che per bambini.

Tra i titoli in programma: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, La notte stellata e La magia dell’aurora boreale, accanto a spettacoli interattivi per i più piccoli come Girotondo tra i pianeti.

Eventi Roma aprile 2026: perché andarci

La programmazione culturale tra fine marzo e inizio aprile conferma la varietà dell’offerta romana, capace di unire grandi eventi istituzionali e iniziative diffuse nei quartieri.

Un’occasione per vivere la città attraverso linguaggi diversi – dal teatro alla musica, dalle esperienze immersive agli incontri – in un periodo ancora lontano dal pieno affollamento turistico.



