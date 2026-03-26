La piccola tavola sarà esposta presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva a Roma, su iniziativa del Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura, dal 27 marzo al 7 aprile 2026.

Nei giorni scorsi l’Ecce Homo di Antonello Da Messina, acquisito dalla Direzione generale Musei alla cifra di 14,9 milioni di dollari (circa 12,6 milioni di euro), ha lasciato la sede di Sotheby’s a New York per fare ritorno in Italia: l’opera, una piccola tavola dipinta su entrambi i lati, era probabilmente destinata alla devozione privata ed è un caso particolarmente significativo nella produzione di Antonello da Messina, anche per lo sviluppo particolare dell’iconografia del Volto di Cristo come “Uomo dei dolori”.

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L’Ecce Homo torna quindi in Italia e sarà esposto in anteprima mondiale presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva a Roma, su iniziativa del Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura, dal 27 marzo al 7 aprile 2026. L’inaugurazione è prevista per giovedì 26 marzo alle ore 15 e vedrà la partecipazione del Presidente del Senato Ignazio La Russa insieme allo stesso Ministro Alessandro Giuli.

Fonte Ministero della Cultura

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, con aperture straordinarie nei fine settimana del 28 e 29 marzo e del 4, 5 e 6 aprile, dalle 10 alle 18. L’ingresso sarà gratuito e non richiederà prenotazione: in seguito la tavola raggiungerà la sua sede permanente, il Munda – Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026. Da qui, successivamente, inizierà l’itinerario nei musei italiani.