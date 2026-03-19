Fondazione Sicilia rinnova per il 2025-2026 il bando da 25mila euro per un artista o studioso siciliano di architettura o arti visive, con residenza di otto settimane all’American Academy in Rome.

Per l’anno accademico 2025-2026 la Fondazione Sicilia rinnova la collaborazione con la prestigiosa American Academy in Rome, mettendo a disposizione una borsa di studio da 25mila euro per un artista o uno studioso nel campo dell’architettura o delle arti visive. Il vincitore sarà selezionato come Affiliated fellow e potrà vivere un periodo di ricerca e produzione creativa nella sede romana dell’istituzione.

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Da martedì 24 febbraio è possibile candidarsi collegandosi al sito della Fondazione e compilando il formulario nella sezione BANDI Fondazione Sicilia Affiliated Artist at the American Academy in Rome. Le domande dovranno pervenire entro il 30 marzo 2026, termine ultimo per partecipare alla selezione.

Chi può partecipare al bando e con quali requisiti

La selezione è aperta a studiosi e artisti delle discipline di architettura (inclusa l’architettura del paesaggio) e di arti visive, comprendendo pittura, scultura, fotografia, film e video, design. Ai candidati è richiesto un buon livello di inglese parlato e la cittadinanza italiana, oltre ad almeno uno tra i seguenti requisiti legati alla Sicilia: essere nati nell’isola, aver compiuto il proprio percorso di studi e formazione sul territorio oppure essere attualmente residenti e lavorare in Sicilia.

L’aspirante borsista dovrà presentare una descrizione generale del progetto, evidenziandone la pertinenza con la disciplina scelta. Sarà particolarmente apprezzato un approccio multidisciplinare, capace di mettere in dialogo linguaggi e competenze diverse. Nel caso di un progetto già avviato, occorrerà indicare il lavoro già svolto e il risultato atteso al termine del percorso, che potrà tradursi in spettacolo, registrazione, articolo, mostra, pubblicazione o altre forme di restituzione.

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La residenza all’American Academy in Rome e la visione della Fondazione

Il vincitore della borsa di studio diventerà Affiliated fellow presso l’American Academy in Rome, dove risiederà per 8 settimane, dal 22 aprile al 12 giugno 2026. La residenza prevede pasti comuni giornalieri, una stanza privata, uno spazio-studio dedicato, l’accesso alla biblioteca, ai giardini e ai programmi culturali dell’istituzione, oltre a vitto e alloggio e al trasferimento Palermo-Roma-Palermo.

Nelle parole della presidente Maria Concetta Di Natale, la Fondazione ha sempre messo al centro i giovani e i loro talenti attraverso azioni concrete, accogliendo anche quest’anno la proposta di collaborazione con l’Accademia per offrire al vincitore un contesto capace di stimolare studio, ricerca e realizzazione individuale. I giovani artisti e studiosi che hanno già partecipato al programma Fondazione Sicilia Affiliated Fellow hanno trovato ispirazione dal confronto con residenti già affermati nelle loro professioni, in una comunità che contribuisce a plasmare il processo creativo e invita a superare i confini tra arti e lettere.

Foto: Ufficio Stampa