Una serie di iniziative che intrecciano arte, storia, archeologia e letteratura, con un focus: la figura femminile.

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Museo di Roma in Trastevere

Nuove mostre fotografiche tra Roma e Stati Uniti

Si arricchisce l’offerta espositiva con due progetti fotografici che mettono al centro il racconto visivo della città e del viaggio.

Dal 25 marzo apre al pubblico À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen, mostra che raccoglie gli scatti realizzati dal fotografo francese tra il 1975 e il 1995. Un percorso a colori che restituisce una Roma notturna intima e sospesa, inserito nel programma per il 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi.

Prosegue invece Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways, con novanta fotografie realizzate dal regista Francesco Conversano negli Stati Uniti tra il 1999 e il 2017. Un viaggio visivo tra vita quotidiana e storia americana, tra bianco e nero e colore.

Villa Torlonia

Arte del Novecento e architetture esotiche

Al Casino dei Principi è prorogata fino al 6 aprile la mostra Antonio Scordia. La realtà che diventa visione, ampia retrospettiva che ripercorre il lavoro dell’artista dagli anni Quaranta alla maturità, tra dipinti, disegni e materiali d’archivio.

Sempre a Villa Torlonia è visitabile la suggestiva Serra Moresca, complesso architettonico ottocentesco ispirato all’Alhambra di Granada. Un luogo unico nel panorama romano, tra giochi di luce, decorazioni e atmosfere orientali.

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Libri, conferenze e accessibilità

Prosegue la rassegna Libri al Museo con due appuntamenti dedicati alla storia dell’arte.

Il 20 marzo viene presentato il volume su Rocco Falciano, mentre il 26 marzo è la volta del libro su Francesco Antonio Franzoni, figura centrale nella Roma settecentesca tra arte e collezionismo.

Il museo ospita anche il ciclo Roma Racconta…: il 24 marzo l’incontro “Aprire soglie” affronta il tema dell’accessibilità nei luoghi della cultura, con uno sguardo alle pratiche inclusive nei musei.

Musei Capitolini

Domenica 22 marzo tornano le visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma, allestita a Villa Caffarelli. Il percorso esplora il dialogo tra civiltà greca e romana attraverso opere e installazioni multimediali immersive.

Itinerari e archeologia urbana

La città raccontata attraverso l’acqua

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il programma propone visite e itinerari tematici.

Dall’Archivio fotografico del Museo di Roma con il racconto del Tevere, fino ai percorsi archeologici come il Ninfeo degli Annibaldi e il Circo Massimo, passando per il Parco degli Acquedotti e il Gianicolo, le iniziative mettono al centro il ruolo dell’acqua nella storia della città.

Attività per famiglie e accessibilità

Tra visite LIS e laboratori

Il calendario include numerose attività del ciclo aMICi, tra cui visite con interprete LIS alla Casina delle Civette e al Museo Pietro Canonica.

Per la Festa del Papà, il Museo dell’Ara Pacis propone Io e papà: ritratti di famiglia all’Ara Pacis, percorso dedicato ai più piccoli tra storia e narrazione.

Circo Massimo

L’antica Roma in realtà virtuale

Prosegue l’esperienza immersiva Circo Maximo Experience, che attraverso visori 3D permette di esplorare il più grande edificio per spettacoli dell’antichità, ricostruito digitalmente.

Planetario di Roma

Viaggi nello spazio per adulti e bambini

Continua la programmazione del Planetario con spettacoli dedicati all’astronomia, tra cui Ritorno alle stelle, Interstellari e Space Opera.

Per i più piccoli tornano gli appuntamenti con il Dottor Stellarium, tra divulgazione e intrattenimento.

Una settimana tra cultura e città

Il programma conferma il ruolo diffuso dei musei civici romani, sempre più orientati a intrecciare esposizione, didattica e partecipazione. Tra fotografia, archeologia, divulgazione e attività per famiglie, la settimana del 20-26 marzo restituisce l’immagine di una città che continua a investire sulla cultura come spazio condiviso e accessibile.