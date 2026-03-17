A Cologno Monzese nasce il primo spazio Sport Illumina: un playground gratuito e accessibile con basket 3×3, calisthenics e arrampicata, tra inclusione, musica e testimonianze istituzionali.

Un campo da basket 3×3 sempre acceso, un’area calisthenics e una parete per l’arrampicata aperti a tutti, nel cuore del parco di via Neruda a Cologno Monzese. Qui prende forma il primo spazio di Sport Illumina, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e ideato da Sport e Salute grazie a un finanziamento di 31,8 milioni di euro. Una nuova visione dello sport italiano che punta a trasformare lo sport da privilegio a diritto quotidiano.

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Illumina nasce per riqualificare aree urbane e restituirle alle comunità come luoghi di pratica libera, gratuita e accessibile, attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con tutor pronti a guidare cittadini di ogni età. L’intervento di Cologno è il primo di 85 playground in fase di realizzazione in tutta Italia, pensati per portare attività motoria, socialità e sicurezza nei quartieri.

Dal campetto di quartiere al playground Illumina

Il nuovo spazio sorge dove per anni un semplice campetto da basket ha rappresentato un punto di ritrovo spontaneo per i ragazzi del quartiere. Oggi quell’esperienza diventa un’area sportiva multifunzionale, pensata per accogliere basket 3×3, allenamenti a corpo libero e arrampicata in un contesto sicuro e inclusivo. Un progetto reso possibile anche dalla visione del Comune, che ha creduto nel valore sociale dello sport come strumento di coesione.

Nel presentare l’iniziativa, Andrea Abodi ha sottolineato come «il nostro Progetto Sport Illumina ha come obiettivo la riqualificazione urbana e sociale dei luoghi dove poter praticare gratuitamente attività motoria», ricordando gli interventi in contesti difficili e il principio dello sport come «indispensabile difesa immunitaria sociale». Il Ministro ha evidenziato inoltre l’investimento complessivo di quasi 32 milioni di euro per le 85 progettualità Illumina.

Un gioco di squadra tra istituzioni, aziende e comunità

L’inaugurazione del playground è stata anche l’occasione per coinvolgere scuole, associazioni sportive dilettantistiche locali e cittadini, insieme agli Ambassador del Team Illumina: i campioni Filippo Magnini e Giacomo Galanda, l’artista Silvia Salemi, gli atleti Sara e Paolo Vargetto e il freestyler Swan Ritossa. A dare ritmo alla giornata uno show musicale curato da Warner Music Italy, media partner del progetto, con l’esibizione a sorpresa del vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci.

Questa eredità tangibile nasce da una visione condivisa tra Sport e Salute e partner che hanno scelto di investire nel futuro del Paese: BANCOMAT, attivatore dello spazio di Cologno Monzese, adidas, Enel, Birra Peroni, insieme ai media partner Warner Music, Urban Vision e Greenset come Official Supplier. Un vero gioco di squadra che ha trasformato uno spazio urbano in un luogo capace di generare futuro.

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Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, ha definito Illumina «la risposta concreta di Sport e Salute ad una domanda sempre crescente di spazi e luoghi dove poter svolgere attività fisica e sportiva in maniera libera, gratuita e accessibile», sottolineando come l’impegno non si esaurisca con il taglio del nastro ma prosegua nella gestione quotidiana degli spazi.

Sport, luce e comunità nel parco di via Neruda

Nel raccontare la filosofia del progetto, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris ha spiegato che «Illumina nasce da un’idea semplice ma dirompente: il buio si deve trasformare in opportunità e il silenzio nel battito di una comunità», ribadendo la volontà di «accendere i territori con l’arma più potente che abbiamo: la bellezza dello sport praticato, libero e accessibile a tutti».

Per Stefano Zanelli, Sindaco di Cologno Monzese, il playground rappresenta non solo la riqualificazione di un’area sportiva, ma anche un percorso condiviso con la città: «Siamo certi che il coinvolgimento delle associazioni sportive e la presenza di tutor faranno di questo playground un punto di riferimento importante per tutti, con la consapevolezza che lo sport, soprattutto quello praticato all’aperto, è fonte di benessere, amicizia e vita».

Con l’apertura del primo Illumina, Cologno Monzese diventa laboratorio di una nuova idea di spazio pubblico: un luogo dove basket, arrampicata e allenamento all’aperto si intrecciano con musica, socialità e partecipazione. Un modello destinato a replicarsi in decine di città italiane, per un Paese in cui lo sport illumina davvero la vita quotidiana delle persone.

Foto: Ufficio Stampa