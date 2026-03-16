La Torre di Pisa si illumina di verde per San Patrizio: l’Italia entra nel Global Greening, l’iniziativa internazionale che tinge di verde i monumenti simbolo del mondo.

In occasione della Settimana di San Patrizio, torna nel mondo il Global Greening, l’iniziativa internazionale che ogni anno tinge di verde alcuni dei monumenti più iconici del pianeta. Un gesto simbolico ma immediatamente riconoscibile: per una notte skyline, piazze e architetture storiche cambiano colore, trasformandosi in un omaggio visivo all’Irlanda e alla sua festa più celebre.

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Anche l’Italia partecipa all’edizione di quest’anno con uno dei suoi simboli più riconoscibili: la Torre di Pisa, che nella notte di San Patrizio si illuminerà di verde entrando ufficialmente nella rete globale dei monumenti che celebrano la cultura irlandese. Un’immagine suggestiva che mette in dialogo il patrimonio artistico italiano con lo spirito festoso e inclusivo della tradizione irlandese.

Dai grandi skyline alle architetture storiche

Accanto alla Torre di Pisa, numerosi luoghi iconici nel mondo parteciperanno all’iniziativa. Negli Stati Uniti tornerà a illuminarsi l’Empire State Building di New York, mentre in Canada il verde irlandese avvolgerà le Cascate del Niagara, la CN Tower e il Toronto Sign davanti al municipio della città.

In Europa, il Global Greening coinvolgerà strutture e monumenti molto diversi tra loro: dal Gateshead Millennium Bridge nel Regno Unito al castello Reichsburg Cochem in Germania, fino alla scenografica Fontana di Cibeles nel cuore di Madrid. Sulla costa atlantica spagnola, anche la storica Torre di Ercole ad A Coruña si unirà alla celebrazione.

Dal Pacifico al Nord Europa

L’iniziativa attraversa continenti e latitudini coinvolgendo anche alcuni simboli dell’architettura contemporanea: la Sky Tower di Auckland in Nuova Zelanda, la Flinders Street Station di Melbourne in Australia e il National Monument di Jakarta in Indonesia.

In Europa centrale e nel Nord del continente si illumineranno invece la Ruota panoramica del Prater di Vienna, il trampolino olimpico Bergisel di Innsbruck e le antiche Jelling Stones nello Jutland danese, testimonianze millenarie della storia nordica.

Un simbolo globale

Il verde che avvolge questi monumenti non è soltanto un colore, ma un simbolo condiviso. Attraverso il Global Greening, città e Paesi di ogni continente partecipano idealmente alla stessa celebrazione, costruendo un racconto visivo che unisce cultura, amicizia e dialogo tra comunità diverse.

Per una notte, il verde irlandese diventa così un filo luminoso che attraversa il pianeta. E tra i tanti monumenti coinvolti, la Torre di Pisa illuminata di verde si prepara a essere una delle immagini più iconiche di questa celebrazione globale.