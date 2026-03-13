Dal 13 al 26 marzo 2026 un fitto calendario di incontri, mostre, cinema, musica, teatro e danza promosso dall’Assessorato alla Cultura romano.

Roma si prepara a vivere la seconda metà di marzo all’insegna della cultura, con un palinsesto di iniziative dal 13 al 26 marzo 2026 promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale. Un programma che intreccia musica, cinema, teatro, danza, mostre e incontri, con l’obiettivo di riflettere sui temi contemporanei e sull’importanza di tenere viva la Memoria, dalla storia del Novecento alle urgenze del presente.

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Tra i luoghi coinvolti ci sono l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il MACRO, il Museo di Roma, la Casa del Cinema, il Teatro dell’Opera di Roma e numerosi teatri e biblioteche della città, per due settimane di appuntamenti diffusi che ridisegnano la mappa culturale della capitale.

Libri, incontri e mostre tra democrazia e memoria

Dal 20 al 22 marzo l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita la XVII edizione di Libri Come, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Parola guida di quest’anno è Democrazia, intesa non solo come sistema politico ma come modo di vivere insieme, tra partecipazione e discussione. Incontri, letture e dibattiti coinvolgeranno autori e autrici italiani e internazionali, da Anne Applebaum a Niccolò Ammaniti, Concita De Gregorio, Zerocalcare ed Emanuele Trevi, mentre la mostra tematica è affidata alla street artist Alice Pasquini (info su Libri Come 2026).

Il 19 marzo, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Camilla De Boni conduce un incontro dedicato all’Estate romana all’interno del ciclo Roma Racconta, mentre al Museo di Roma in Trastevere Novella Bellucci rilegge La Storia di Elsa Morante a oltre cinquant’anni dalla pubblicazione. Nello stesso giorno la Biblioteca Enzo Tortora ospita Kalimat, dedicato alla narrativa araba contemporanea, e il 26 marzo la Biblioteca Europea presenta l’antologia Donne in poesia. Per una mappa della poesia europea contemporanea.

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Dal 17 marzo riaprono le sale espositive di Palazzo Esposizioni Roma con due grandi mostre: Mario Schifano e Marco Tirelli. Anni luce, entrambe prodotte da Azienda Speciale Palaexpo con il supporto della Fondazione Silvano Toti. Oltre cento opere ripercorrono la biografia artistica di Schifano, mentre Tirelli presenta una mostra-installazione con oltre quaranta dipinti inediti che trasformano le sale in un vero e proprio teatro della memoria (info su Palazzo Esposizioni Roma).

Musica, cinema, danza: la città come palcoscenico

Per la Stagione Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 12, 13 e 14 marzo il direttore musicale Daniel Harding guida l’Orchestra ceciliana nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium, con il pianista Daniil Trifonov impegnato nel Concerto n. 2 di Brahms e nella Sinfonia n. 7 di Dvořák (info su santacecilia.it). Sempre all’Auditorium, il 13 marzo arriva la giovane artista siciliana Delia con un live che unisce folk ed elettronica (info evento).

La Casa del Cinema a Villa Borghese dedica l’intero mese alla rassegna Lei e le altre, che affianca la mostra fotografica Lanterne magiche al Museo Carlo Bilotti. In programma, tra gli altri, 8 Femmes di François Ozon, The Florida Project di Sean Baker e Her di Spike Jonze, con proiezioni in versione originale sottotitolata (info su casadelcinema.it). Il 21 marzo, per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è prevista la proiezione gratuita de I cento passi in versione restaurata.

Teatro e spettacoli

Il calendario teatrale è altrettanto ricco. Al Teatro India, dall’11 al 15 marzo, va in scena Un dettaglio minore, adattamento del romanzo della scrittrice palestinese Adania Shibli con la regia di Massimo Luconi e in scena Dalal Suleiman, che intreccia un episodio del 1949 con un’indagine nel presente sulla memoria e sul dolore.

Dal 17 al 22 marzo il Teatro dell’Opera di Roma propone il Trittico Contemporaneo, voluto da Eleonora Abbagnato, con tre coreografie firmate da John Neumeier (Spring and Fall), Jacopo Godani (Echoes from a Restless Soul) e Benjamin Millepied (I Feel the Earth Move), dirette dall’Orchestra del Teatro dell’Opera guidata da Daniel Capps (info su operaroma.it).

Completano il quadro gli appuntamenti dei teatri di cintura: al Teatro Villa Pamphilj il 15 marzo Monica Demuru presenta la lettura sonorizzata Tre donne; al Teatro Tor Bella Monaca dal 20 al 22 marzo arriva la commedia Gli Internettuali di Paolo Triestino; al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 21 marzo è di scena la danza contemporanea con Pas de Cheval e What happened in Torino di Andrea Costanzo Martini. In parallelo proseguono i progetti di formazione teatrale Cordae. Connessioni creative e Rinoceronti Oggi, dedicati a giovani interpreti, autori e autrici.

Tutte le informazioni aggiornate e gli altri appuntamenti sono disponibili su culture.roma.it e sui canali social @cultureroma.

Foto: Ufficio Stampa