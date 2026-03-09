Da marzo ad aprile un ciclo di appuntamenti accompagna la mostra Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa con dialoghi, visite guidate e degustazioni ispirate ai salotti colti del Settecento.

La Reggia di Caserta arricchisce il programma della mostra Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa con una nuova iniziativa culturale pensata per approfondire i temi dell’esposizione in modo originale e partecipativo. Nasce così Un tè con le regine, ciclo di incontri divulgativi che unisce storia, dialogo e convivialità, trasformando la visita al museo in un’esperienza culturale più ampia.

Il progetto prende ispirazione dai salotti intellettuali europei tra XVIII e XIX secolo, luoghi di confronto in cui studiosi e protagonisti della vita culturale discutevano di politica, arte e società. Allo stesso modo, gli incontri della Reggia di Caserta mettono a confronto storici, curatori museali, docenti universitari e direttori di istituzioni culturali con il pubblico, per esplorare il ruolo delle regine nella storia europea e nei rapporti diplomatici tra Napoli e il continente.

Ogni appuntamento sarà seguito da una visita tematica alla mostra, pensata per approfondire le figure e i temi discussi durante l’incontro. A rendere ancora più particolare l’esperienza sarà la degustazione di un infuso diverso per ogni incontro, scelto come suggestione simbolica legata alla personalità delle sovrane o al contesto storico trattato. L’obiettivo è creare un momento conviviale e multisensoriale, in cui la conferenza diventa anche occasione di incontro e condivisione.

Un tè con le regine, gli eventi

Il ciclo di appuntamenti si apre il 13 marzo 2026 con un dialogo dedicato a Maria Teresa d’Austria e Maria Antonietta, due figure emblematiche del potere femminile nel XVIII secolo, con l’intervento di Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli.

Seguiranno altri incontri dedicati a temi e protagoniste della storia europea: dalle regine borboniche e il loro ruolo nelle riforme culturali alla definizione della “donna di potere” nell’Europa d’antico regime, fino all’immagine pubblica e privata delle regine di Casa Savoia.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello dedicato a Maria Cristina di Savoia, figura centrale nel passaggio tra la corte sabauda e il Regno delle Due Sicilie, e l’incontro sulla musica nelle corti europee tra Sette e Ottocento, che esplorerà strumenti, repertori e pratiche musicali legate alla vita delle sovrane.

Divulgazione, arte e convivio: il nuovo format alla Reggia di Caserta

Il programma proseguirà poi con approfondimenti sui modelli culturali francesi a Napoli, sul rapporto tra corpo femminile e potere politico attraverso le figure di Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana, fino ad arrivare alla presentazione di studi dedicati alla presenza femminile negli spazi politici dell’Europa moderna e alla rappresentazione fotografica e cinematografica delle sovrane europee.

Gli incontri si terranno nella prima sala della mostra, nella Gran Galleria della Reggia di Caserta, e sono aperti a tutti i visitatori del museo fino a esaurimento posti. La partecipazione è inclusa nel costo del biglietto o dell’abbonamento al museo ed è consigliata la prenotazione.

Con “Un tè con le regine”, la Reggia di Caserta propone così un format che unisce divulgazione scientifica, esperienza museale e convivialità, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire la storia delle grandi sovrane europee in un contesto suggestivo e informale, nel cuore di uno dei complessi monumentali più importanti d’Italia.