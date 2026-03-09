Dal 9 al 15 marzo Palazzo GIL, Auditorium e Teatro Savoia ospitano un ricco calendario di eventi tra arte, spettacolo e formazione musicale.

Campobasso conferma il proprio dinamismo culturale con una settimana di appuntamenti che intrecciano arti visive, cinema, musica e teatro. Dal 9 al 15 marzo 2026 diversi spazi della città – dagli ambienti espositivi di Palazzo GIL al Teatro Savoia – ospitano un calendario di iniziative che valorizzano la scena artistica locale e coinvolgono pubblici diversi.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: ‘Impressionismo e oltre’ all’Ara Pacis: oltre 110mila visitatori in tre mesi, orari prolungati nel weekend

Palazzo GIL – Spazi espositivi

Tra gli appuntamenti principali della settimana prosegue negli spazi espositivi di Palazzo GIL la mostra Impressionismo. Origine e cammino di una visione, visitabile fino al 15 marzo. L’esposizione propone un percorso dedicato alla nascita e allo sviluppo della sensibilità impressionista, ricostruendo il contesto culturale che ha portato alla nascita di uno dei movimenti più rivoluzionari della storia dell’arte. Attraverso opere e approfondimenti tematici, il progetto racconta l’evoluzione di un linguaggio artistico che ha trasformato il modo di osservare la luce, il paesaggio e la vita moderna.

Auditorium Palazzo GIL

L’Auditorium di Palazzo GIL ospita invece una serie di appuntamenti che spaziano tra musica, cinema e teatro. In programma un concerto del Liceo Musicale Giuseppe Maria Galanti di Campobasso, iniziativa che mette al centro la formazione e il talento dei giovani musicisti del territorio.

Sempre negli spazi dell’Auditorium è previsto anche un appuntamento con il cinema, con la proiezione del film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, intenso dramma che affronta i temi della giustizia, della rabbia e del rapporto tra individuo e comunità.

Il calendario include inoltre uno spettacolo teatrale nell’ambito del Festival del teatro popolare, con la commedia Sister… Azz!, proposta dalla compagnia La Nuova Bottega, che porta in scena una commedia brillante costruita su situazioni comiche e dinamiche corali.

Teatro Savoia

Il Teatro Savoia, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina, ospita alcuni degli appuntamenti più attesi della settimana. Tra questi un melologo per pianoforte e voce recitante con Vanessa Gravina e il pianista Stefano Giavazzi, una performance che intreccia musica e parola in una forma espressiva raffinata e suggestiva.

Accanto alla musica trova spazio anche il teatro con la commedia Il morto sta bene in salute, spettacolo costruito su equivoci e situazioni paradossali tipiche della tradizione comica italiana.

La settimana si conclude con il concerto finale della masterclass di musica da camera per giovani musicisti, guidata dal maestro Marco Grisanti, momento conclusivo di un percorso formativo dedicato alle nuove generazioni di interpreti.

Tra mostre, spettacoli e appuntamenti musicali, il calendario culturale conferma Campobasso come una città vivace dal punto di vista artistico, capace di offrire al pubblico occasioni di incontro e di scoperta attraverso linguaggi diversi della cultura contemporanea.