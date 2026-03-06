Per il centenario della nascita di Elisabetta II, nel 2026 il pubblico potrà visitare per 100 giorni gli appartamenti privati della sovrana al Palace of Holyroodhouse, residenza ufficiale in Scozia.

Nel 2026 il pubblico potrà entrare per la prima volta negli appartamenti privati di Queen Elizabeth II al Palace of Holyroodhouse, residenza ufficiale della famiglia reale ad Edimburgo. Per celebrare il centenario della nascita della sovrana, dal 21 maggio al 10 settembre 2026 saranno organizzati tour speciali, disponibili solo quest’anno, che offriranno uno sguardo raro e ravvicinato sulla dimensione più intima della regina.

I Queen Elizabeth II Private Apartment Tours dureranno 100 giorni e accompagneranno piccoli gruppi dietro le quinte del palazzo, guidati da esperti che racconteranno la storia degli ambienti e il loro utilizzo durante i 70 anni di regno di Elisabetta II.

Un percorso tra stanze vissute, abiti iconici e arte scozzese

Gli appartamenti privati si trovano sul lato est del palazzo, affacciati sui giardini e su Holyrood Park, e restituiscono l’atmosfera più quotidiana e raccolta della vita della sovrana e del Principe Filippo. Le stanze, risalenti al XVII secolo e utilizzate da generazioni di membri della famiglia reale, sono arredate con mobili storici della Royal Collection e oggetti provenienti dalle collezioni personali della coppia, molti dei quali testimoniano il loro forte legame con la Scozia.

Il percorso attraversa, tra gli altri ambienti, la Royal Breakfast Room, dove la regina e il duca di Edimburgo facevano colazione in privato. Qui spiccano gli arazzi fiamminghi del 1650 circa, con una ricca decorazione di pergolati e vasi fioriti, installati negli anni Venti su richiesta dei nonni di Elisabetta, re Giorgio V e la regina Mary. Nella Dressing Room, invece, i visitatori troveranno tre ensemble originali dal guardaroba della sovrana, indossati in occasioni chiave a Edimburgo.

Gli outfit della Regina Elisabetta

Per l’apertura ufficiale del Parlamento scozzese del 1° luglio 1999, la regina scelse un cappotto viola in misto seta-lana con abito verde in seta crêpe e pizzo, completato da uno scialle in tartan Isle of Skye, disegnato da Sandra Murray e ispirato al paesaggio scozzese. In mostra anche l’abito da sera in seta creato da John Anderson per il ricevimento dei Capi di Governo del Commonwealth nel 1997, interamente ricamato con perline e paillettes bianche, rosa, oro e crema, e l’ensemble in tweed bianco con accenti colorati indossato al Garden Party del 2017, firmato Karl Ludwig van Rehse con cappello di Angela Kelly.

Il tour si conclude nella Sitting Room, lo spazio di lavoro e di riposo della sovrana, dove esaminava i documenti contenuti nelle celebri red dispatch boxes, teneva udienze private o si concedeva una pausa tra un impegno e l’altro, spesso seguendo le corse dei cavalli in televisione. Lungo il percorso si incontrano anche opere della collezione privata del Principe Filippo, appassionato collezionista di arte scozzese contemporanea e patron della Royal Scottish Academy of Art, con lavori di artisti del Novecento che celebrano paesaggi e fauna del Paese.

Biglietti, tariffe e informazioni pratiche per il 2026

I Queen Elizabeth II Private Apartment Tours saranno disponibili quotidianamente dal 21 maggio al 10 settembre 2026 e potranno essere acquistati esclusivamente in aggiunta al normale biglietto di ingresso al Palace of Holyroodhouse. Il biglietto combinato per adulti costa 71 sterline in prevendita e 75 sterline se acquistato in giornata, mentre l’accesso al solo palazzo è fissato a 22 sterline in anticipo e 26 sterline sul posto.

Per chi si iscrive alla mailing list del Royal Collection Trust sono previste tariffe promozionali nei giorni di prevendita, con un prezzo di 61 sterline per l’accesso prioritario ai tour. Sono inoltre disponibili biglietti a 1 sterlina per i visitatori che ricevono Universal Credit e altre prestazioni indicate, riduzioni per giovani, ingresso a metà prezzo per i bambini (gratuito sotto i cinque anni) e la possibilità di convertire i ticket acquistati direttamente dal Royal Collection Trust in un pass annuale valido 12 mesi.

Oltre agli appartamenti privati, il biglietto consente di esplorare la storia del palazzo attraverso i magnifici State Apartments e gli appartamenti storici di Maria Stuarda, offrendo un itinerario completo tra arte, arredi d’epoca e memoria della monarchia britannica. Informazioni aggiornate e prenotazioni sono disponibili sul sito del Royal Collection Trust.

Foto: Ufficio Stampa