Prima domenica del mese gratuita, bunker sotterranei e passeggiate archeologiche: tutti gli eventi culturali della settimana

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Musei Capitolini – Villa Caffarelli

Domenica 1° marzo proseguono le visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma, con appuntamenti in italiano alle 11.30 e in inglese alle 16.30. Il percorso approfondisce il dialogo tra cultura greca e romana, mostrando come modelli e opere ellenistiche abbiano influenzato profondamente l’estetica dell’Urbe. Un’occasione per rileggere la storia dell’arte antica attraverso uno dei musei simbolo della Capitale.

Area Sacra di Largo Argentina, Fori Imperiali, Circo Massimo, Museo della Forma Urbis

Domenica 1° marzo, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti in alcune delle principali aree archeologiche della città. Accesso libero all’Area Sacra di Largo Argentina, ai Fori Imperiali con ingresso dalla Colonna Traiana, all’area archeologica del Circo Massimo e al Museo della Forma Urbis, ospitato nell’ex Palestra GIL al Parco Archeologico del Celio. Un’opportunità per visitare gratuitamente luoghi che raccontano oltre duemila anni di storia romana.

Villa Torlonia

Restano visitabili il Bunker e i rifugi antiaerei sotto il Casino Nobile, testimonianza del periodo bellico e della trasformazione del complesso nel Novecento. L’itinerario sotterraneo offre un’esperienza immersiva tra storia, architettura e memoria. Sempre a Villa Torlonia, per il ciclo dedicato ai possessori della Roma MIC Card, è prevista una visita tematica al nuovo allestimento museale con focus sulla Scuola Romana e sulla produzione artistica tra le due guerre.

Circo Massimo – Circo Maximo Experience

Prosegue la Circo Maximo Experience, percorso in realtà aumentata e virtuale che ricostruisce il più grande edificio per spettacoli dell’antichità. Grazie ai visori 3D è possibile esplorare le diverse fasi storiche del Circo Massimo, dall’età arcaica fino all’epoca imperiale, vivendo un’esperienza immersiva tra archeologia e tecnologia.

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Martedì 3 marzo, per il ciclo Roma Racconta…, l’incontro Il luogo delle Muse di Leone X approfondisce la storia degli affreschi con Apollo e le Muse provenienti dalla villa della Magliana e oggi conservati nel museo. Mercoledì 4 marzo prende il via la nuova stagione di Libri al Museo con la presentazione del volume dedicato ai disegni romani di Charles Percier, offrendo uno sguardo sulla Roma di fine Settecento attraverso l’architettura e la rappresentazione delle ville storiche.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Per il ciclo aMICi è in programma una visita all’area oltre l’Arcone della via Biberatica, un percorso che consente di approfondire uno dei complessi archeologici più articolati della città e di esplorarne spazi meno conosciuti.

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Sabato 28 febbraio alle 11.00, nell’ambito delle Passeggiate Romane, un itinerario lungo i Bastioni del Gianicolo ricostruisce l’evoluzione della cinta muraria, dall’età imperiale al Risorgimento, con uno sguardo sulle trasformazioni urbanistiche e sugli eventi storici che hanno segnato l’area.

Una settimana che unisce ingresso gratuito, archeologia all’aperto, incontri di approfondimento e percorsi tematici. Per chi cerca cosa fare a Roma tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2026, l’offerta culturale è ampia, trasversale e accessibile.

LEGGI ANCHE: Cosa fare a Roma nel weekend con i bambini: tutti gli appuntamenti

LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: queste le migliori