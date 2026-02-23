Tutte le soluzioni per spendere meno o visitare gratis musei, archeologia e mostre nella Capitale

Visitare la cultura di Roma nel 2026 non significa per forza spendere molto: tra nuovo sistema tariffario per residenti, domeniche gratuite, MIC Card e biglietti a prezzi ridotti per il Colosseo e il Museo Nazionale Romano, ci sono diverse opportunità per risparmiare sui principali siti museali e archeologici.

Musei gratis per residenti

Dal 2026 i residenti a Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratuitamente in molti musei e spazi culturali gestiti da Roma Capitale semplicemente mostrando un documento valido. Questo rende accessibili senza biglietto luoghi come i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e altri musei civici della città.

Prima domenica del mese: ingresso libero per tutti

Come da tradizione, ogni prima domenica del mese l’ingresso è gratuito per tutti nei musei e nelle aree archeologiche statali e comunali. Questo include anche siti monumentali come il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, oltre ai musei civici di Roma.

MIC Card: cultura illimitata a basso costo

La MIC Card – disponibile a prezzo contenuto – permette ai titolari di accedere a tutti i musei del Sistema Musei di Roma Capitale per 12 mesi con ingressi illimitati e tariffe agevolate sulle mostre temporanee. È una soluzione vantaggiosa per chi frequenta spesso musei e mostre in città.

Biglietti a prezzi ridotti per Colosseo e Parco archeologico

Per il Parco Archeologico del Colosseo (che comprende Colosseo, Foro Romano e Palatino) esistono biglietti a tariffe ridotte:

Biglietto standard valido 24 ore per Colosseo, Foro Romano e Palatino ha un prezzo base;

Tariffa ridotta speciale (Ridotto R.A.P.) di circa 14 € è prevista per possessori di biglietto del Museo Nazionale Romano, oltre ad altre convenzioni, offrendo un risparmio per chi visita più sedi culturali in città .

Ci sono anche riduzioni dedicate a cittadini europei tra 18 e 25 anni con prezzi molto più bassi di quelli interi per studenti o giovani.

Agevolazioni per il Museo Nazionale Romano

Il Museo Nazionale Romano propone differenti tipologie di biglietto: biglietto singolo a prezzi contenuti con riduzioni per giovani, biglietto combinato per tutte le sedi a tariffa agevolata e convenzioni che consentono accesso ridotto anche a possessori di altri titoli di viaggio o carte turistiche. È un modo conveniente per visitare i quattro siti principali del museo (Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi) con un unico titolo d’ingresso .

Ulteriori sconti e tool per risparmiare

Oltre alle singole agevolazioni, esistono strumenti come il Roma Pass o combinazioni di biglietti che offrono sconti cumulativi su più attrazioni, inclusi musei, siti archeologici e trasporto pubblico, permettendo risparmi significativi su più visite nella stessa città.

Perché conviene informarsi

Con il nuovo sistema tariffario e le tante opportunità di prezzo ridotto o gratuito, la fruizione dei musei e dei siti culturali di Roma diventa più accessibile a tutti: dai residenti ai visitatori occasionali. Cercare agevolazioni musei a Roma 2026 significa poter pianificare visite più ricche e meno costose, sfruttando tutti gli strumenti e le convenzioni disponibili.