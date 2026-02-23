Agevolazioni incrociate per visitare Colosseo, Foro Romano e Museo Nazionale Romano con tariffe ridotte

Da marzo 2026 arrivano biglietti Colosseo e Museo Nazionale Romano scontati grazie a un nuovo accordo biennale tra il Parco archeologico del Colosseo (PArCo) e il Museo Nazionale Romano (MNR).

L’intesa prevede agevolazioni incrociate per i visitatori dei due istituti: chi acquista un biglietto per il Museo Nazionale Romano potrà comprare il Ridotto Amici PArCo a 14 euro, mentre i visitatori del Parco archeologico del Colosseo avranno accesso al biglietto Musei in Rete del MNR al costo di 10 euro.

L’accordo per i biglietti Colosseo e Museo Nazionale Romano scontati punta a rafforzare la rete museale romana e a favorire una fruizione integrata del patrimonio archeologico della Capitale. L’obiettivo è collegare in modo più diretto i grandi complessi monumentali all’aperto – Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea – con le collezioni museali che ne custodiscono e approfondiscono la storia, promuovendo una narrazione unitaria della civiltà romana e una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici.

Il Museo Nazionale Romano comprende le sedi di Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo, mentre il Parco archeologico del Colosseo include Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra istituzioni culturali della Capitale, con l’obiettivo di rendere l’offerta culturale romana più integrata, accessibile e sostenibile.