Un carrello della spesa trasformato in borsa-scultura: Lidl e il designer Nik Bentel lanciano la Trolley Bag durante la London Fashion Week, tra estetica industriale, ironia pop e nuove strategie di branding culturale.

Dopo il successo virale della Croissant Bag, Lidl torna alla London Fashion Week con una nuova operazione che mescola ironia pop, design concettuale e strategia culturale. Si chiama Trolley Bag ed è la borsa-scultura firmata dal designer newyorkese Nik Bentel che trasforma uno degli oggetti più comuni del quotidiano — il carrello della spesa — in un accessorio da passerella.

Realizzata in acciaio inox industriale e caratterizzata dal manico giallo e blu immediatamente riconoscibile, la Trolley Bag prende elementi funzionali del trolley — la griglia metallica, il gettone, la struttura essenziale — e li reinterpreta come linguaggio estetico. Un oggetto che vive sospeso tra ready-made duchampiano, fashion statement e operazione di branding culturale.

Dal supermercato al design contemporaneo

La collaborazione tra Lidl e Bentel non è nuova: nel 2024 la Croissant Bag era andata sold out in pochi minuti, trasformando un accessorio ironico in un caso studio di high-low fashion. Con la Trolley Bag il progetto evolve, portando avanti l’idea di una moda utilitaria che prende ispirazione dagli oggetti invisibili della quotidianità e li rende improvvisamente iconici.

«Il carrello è un oggetto industriale perfetto: non nasce per essere bello, ma finisce per diventarlo», ha spiegato Bentel, sottolineando come la forza del progetto stia proprio nella tensione tra funzione e assurdo. L’operazione intercetta infatti una tendenza sempre più presente nella moda contemporanea: trasformare il consumo quotidiano in immaginario estetico, ridisegnando il confine tra lusso e cultura pop.

London Fashion Week tra performance e retail experience

Il lancio ufficiale avviene durante la London Fashion Week attraverso il pop-up Lidl Fresh Drop a Soho, un evento ibrido tra installazione performativa e attivazione retail. Qui i visitatori possono tentare di vincere la borsa tramite una speciale fruit machine, mentre una distribuzione limitata avverrà online tramite ballot sul sito di Nik Bentel.

L’operazione, sviluppata insieme all’agenzia The Romans, abbraccia la crescente estetica della utilitarian fashion, trasformando la funzionalità in forma e giocando con il linguaggio del marketing come se fosse un gesto artistico.

Come ottenere la Lidl Trolley Bag

La Trolley Bag sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 26 febbraio 2026 attraverso un sistema di ballot online sul sito ufficiale di Nik Bentel, dove gli utenti potranno registrarsi per tentare di acquistare il pezzo. Durante la London Fashion Week, inoltre, alcuni esemplari saranno distribuiti attraverso il pop-up Lidl Fresh Drop a Soho, un’esperienza immersiva tra installazione e retail in cui i visitatori potranno provare a vincere la borsa tramite una speciale fruit machine. Una strategia che trasforma l’accesso al prodotto in un vero evento performativo, rafforzando il posizionamento dell’oggetto più come progetto culturale che semplice accessorio moda.

Tra ironia, arte concettuale e cultura del brand

Più che una semplice borsa, la Trolley Bag diventa un commento visivo sulla democratizzazione del design e sull’evoluzione dei brand retail in veri attori culturali. Lidl, con il suo immaginario riconoscibile e autoironico, entra così in un territorio dove moda, arte e comunicazione si sovrappongono.

È moda, è marketing, è design concettuale? Probabilmente tutte queste cose insieme. E, proprio per questo, funziona.

