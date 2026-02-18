Gli appuntamenti culturali a Roma dal 13 al 19 febbraio.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Venerdì 20 febbraio apre al pubblico la mostra “Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito”, dedicata a uno dei fondatori della scultura moderna nel 150° anniversario della nascita. L’esposizione, inserita nel programma dell’Anno Culturale Italia-Romania 2026, sarà visitabile fino al 19 luglio 2026 e approfondisce le radici della ricerca formale dell’artista, tra sintesi delle forme e tensione spirituale.

Musei Capitolini – Palazzo Caffarelli

Domenica 22 febbraio proseguono le visite guidate gratuite alla mostra “La Grecia a Roma”, in programma alle 11.30 in italiano e alle 16.30 in inglese. Il percorso di 75 minuti accompagna i visitatori alla scoperta del dialogo tra civiltà greca e romana, dall’età arcaica fino all’Impero, mostrando come questo incontro abbia plasmato l’estetica dell’Occidente.

Circo Massimo

Sempre domenica 22 febbraio, alle 10.30, si conclude il programma RomAmor 2026 con “Amore e seduzione al Circo Massimo”, letture teatralizzate di testi antichi ambientate sugli spalti del grande edificio romano. Sabato 21 febbraio alle 11.30 è invece possibile visitare il Mitreo del Circo Massimo, complesso del III secolo d.C. dedicato al culto misterico di Mitra, con rilievi e raffigurazioni dell’uccisione del toro cosmico.

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Martedì 24 febbraio alle 16.30 nuovo appuntamento del ciclo “Roma Racconta…”, dedicato alla musica del primo Seicento e alla figura del liutista francese Pierre Gaultier. Giovedì 26 febbraio alle 17.00 visita con interprete LIS alla mostra “Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie”, che racconta le rappresentazioni artistiche dei giardini storici romani dal Rinascimento al Novecento.

Casa Museo Alberto Moravia

Martedì 24 febbraio alle 18.00 prende il via la nuova stagione del podcast “Casa Moravia racconta”, con un momento di ascolto condiviso dedicato alla vita dello scrittore, a partire dalla testimonianza di Dacia Maraini.

Museo di Roma in Trastevere

Domenica 22 febbraio alle 16.00 visita guidata alla mostra “Cine de papel”, dedicata ai manifesti cinematografici cubani realizzati dopo la rivoluzione. Giovedì 26 febbraio alle 17.00 la rassegna “Le parole delle scrittrici” propone un approfondimento su Alba de Céspedes, figura centrale del Novecento tra Roma, Cuba e Parigi.

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Martedì 24 febbraio alle 15.30 visita dedicata al Nettuno di Lione, uno dei più grandi bronzi della Gallia romana, eccezionalmente in prestito dal Museo Lugdunum di Lione.

Galleria d’Arte Moderna di via Crispi

Martedì 24 febbraio alle 17.00 visita (con interprete LIS) alla mostra “GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025”, che ripercorre cento anni di storia artistica cittadina.

Fori Imperiali

Venerdì 20 febbraio alle 11.30 visita con interprete LIS al Foro di Cesare e al Foro di Traiano. Mercoledì 25 febbraio alle 11.45 appuntamento con “Cantieri ai Fori”, che consente di accedere allo scavo in corso presso la Biblioteca del Foro di Traiano, offrendo uno sguardo diretto sui lavori di conservazione e valorizzazione.

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Sabato 21 febbraio alle 11.00 laboratorio per bambini “Immagini dal Risorgimento”, dedicato ai protagonisti della storia nazionale e al significato del Tricolore.

Planetario di Roma

Per tutta la settimana prosegue la programmazione del Planetario con spettacoli per adulti come From Earth to the Universe, Ritorno alle Stelle, Space Opera e Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, accanto agli appuntamenti per famiglie come Accade tra le stelle e Girotondo tra i Pianeti.

LEGGI ANCHE: Cosa fare a Roma nel weekend con i bambini: tutti gli appuntamenti

LEGGI ANCHE: Mostre a Roma con bambini: queste le migliori