Inaugurata a Genova la mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea, con i grandi maestri del Novecento e la sezione C.A.T.S. per i talenti emergenti

Genova – È stata inaugurata oggi pomeriggio la ventesima edizione di ArteGenova al Padiglione Blu del quartiere fieristico genovese. La mostra mercato, che riunisce 150 gallerie italiane e internazionali e circa 15mila opere, sarà aperta al pubblico da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per l’arte moderna e contemporanea in Italia.

Al taglio del nastro erano presenti Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Simona Ferro, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, e Alessandro Terrile, vicesindaco del Comune di Genova, che hanno visitato l’esposizione insieme al direttore artistico Nicola Rossi, presidente di Nord Est Fair. La manifestazione è ospitata anche quest’anno nel Padiglione Blu progettato da Atelier Jean Nouvel, affacciato sul mare e inserito nel waterfront ridisegnato dall’intervento di Renzo Piano, che ha trasformato l’area portuale creando un nuovo canale tra la terraferma e il padiglione.

ArteGenova 2026, un’edizione che guarda al futuro

«Ringraziamo la città di Genova, la Liguria e tutti i professionisti, i collezionisti e gli appassionati di arte che in questi due decenni hanno contribuito a rendere ArteGenova un appuntamento imprescindibile nel mercato dell’arte italiano e non solo – ha dichiarato Nicola Rossi, ideatore e organizzatore della manifestazione – Speriamo che con questa edizione siano sempre di più i giovani ad avvicinarsi e ad appassionarsi alle differenti forme artistiche qui presenti».

Tra i protagonisti in mostra figurano alcuni grandi maestri del Novecento, da Warhol a De Chirico, da Picasso a Christo, fino a Fontana, Klee, Magritte e Balla. Accanto a questi nomi si affiancano opere di artisti di diverse scuole e generazioni, tra cui Accardi, Afro, Arman, Baj, Boetti, Burri, Carrà, Clemente, De Pisis, Dorazio, Guttuso, Haring, Hartung, Mathieu, Matta, Morandi, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova e Wesselmann.

Completa il percorso espositivo la tredicesima edizione del Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.), sezione dedicata all’arte accessibile e ai talenti emergenti. Al piano terra debutta inoltre lo spazio del premio promosso da Banca Mediolanum, sponsor della manifestazione dal 2018, che amplia il programma di iniziative collaterali di questa edizione celebrativa.