Cosa fare a Roma nel weekend 13-19 febbraio 2026

Mostre, incontri, visite e tante attività per tutti. E in occasione di San Valentino, un fine settimana ricco di proposte culturali per celebrare l’amore nei Musei civici e nei luoghi della città. Ecco alcune delle iniziative che rispondono alla domanda “cosa fare a Roma nel weekend”, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in calendario dal 13 al 19 febbraio.

Museo Carlo Bilotti

Dal 14 febbraio la programmazione espositiva romana si arricchisce della nuova mostra Lanterne Magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio de Paolis, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: una serie di itinerari visivi all’interno della ricca collezione De Paolis, che per la prima volta presenta al pubblico una selezione di capolavori della fotografia italiana e internazionale. Visitabile fino al 6 settembre 2026. www.museocarlobilotti.it/it/mostra-evento/lanterne-magiche-fotografie-dalla-collezione-valerio-de-paolis

Musei Capitolini

Dagli sguardi della contemporaneità ai capolavori dell’arte greca, domenica 15 febbraio prosegue il ciclo di visite guidate gratuite in italiano (alle ore 11.30) e in inglese (alle ore 16.30) alla grande mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli, oltre 150 tra sculture, rilievi, ceramiche, bronzi e reperti inediti che fecero splendere la Roma antica. Il percorso è inoltre arricchito da contenuti multimediali che guidano il visitatore in un viaggio coinvolgente tra archeologia e tecnologie digitali (prenotazione obbligatoria allo 060608 fino a esaurimento posti). www.museicapitolini.org/it/didattica/la-grecia-roma-visite-guidate-gratuite

RomAmor nei Musei Civici

In occasione della festa di San Valentino torna l’appuntamento con RomAmor, il programma di visite e itinerari sul tema dell’amore nei Musei civici e nei luoghi della città. Il fine settimana prende il via venerdì 13 febbraio, alle 10.00, con una visita speciale per due coppie di innamorati al Museo delle Mura, in contemporanea con un itinerario urbano tra le opere di Street art lungo le vie del quartiere Pigneto.

La giornata di sabato 14 febbraio si apre alle 11.00, tra amore e resistenza, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina con lettura di testimonianze, memorie e corrispondenze autobiografiche di alcuni protagonisti del Risorgimento; a seguire, alle 16.00, miti e antichi amori saranno raccontati al Museo di Roma attraverso le decorazioni pittoriche che adornano le stanze del settecentesco Palazzo Braschi, mentre alle 16.30 la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi apre la sua collezione per celebrare cent’anni d’amoree d’arte.

La programmazione prosegue domenica 15 febbraio alle 11.00 con un itinerario storico-archeologico alla Villa di Massenzio, accompagnato dalla lettura di alcune lettere di un carteggio d’amore degli anni Venti del Novecento, ritrovato sull’antica via Appia. Alla stessa ora, al Museo di Casal de’ Pazzi si potrà invece assistere a un approfondimento tematico sulle più recenti scoperte riguardanti gli scambi tra specie umane nel Pleistocene. Tutte le attività sono gratuite con pagamento del biglietto d’ingresso a tariffazione vigente (gratuito per i possessori di Roma MIC Card e per i residenti a Roma) e prenotazione obbligatoria allo 060608. www.sovraintendenzaroma.it/content/romamor-2026; www.museiincomuneroma.it/it/didattica/romamor-2026

Casa Museo Alberto Moravia

Lo stesso sabato 14 febbraio, come ogni secondo sabato del mese, alle 10.00 e alle 11.00 tornano le visite alla Casa Museo Alberto Moravia, il grande attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria ricco di libri e opere d’arte dove lo scrittore ha trascorso la seconda parte della vita, dal 1963 al 1990. La visita avvicinerà i partecipanti al lato pubblico di Moravia ma anche quello privato, attraversando i diversi ambienti che conservano tracce dei suoi viaggi e delle sue frequentazioni. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti). www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-febbraio-2026

Museo di Roma Palazzo Braschi

Martedì 17 febbraio, alle 16.30, si torna al Museo di Roma a Palazzo Braschi per un nuovo appuntamento con Roma Racconta…, ciclo di conferenze aperte a tutte e tutti e rivolte in particolare a docenti e studenti universitari. Con Maria Rosaria lo Muzio e Isidoro Parodi (Ministero della Cultura, Direzione generale Musei) si parlerà di accessibilità nei luoghi della cultura attraverso il caso della mostra Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana, in corso al Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari del MUCIV, Museo delle Civiltà di Roma (ingresso libero nella sola Sala Tenerani). www.museodiroma.it/it/didattica/le-fiabe-sono-verestoria-popolare-italiana

La tua guida culturale a Roma

Roma, la tua guida culturale, il programma di visite, incontri e formazione, propone anche questa settimana un’ampia scelta di appuntamenti. Si parte venerdì 13 febbraio alle 11.30, per il ciclo Archeologia in Comune, con una visita ai Sepolcri di via Statilia, cinque strutture funerarie di età repubblicana la più antica delle quali, databile al 100 a.C., apparteneva al libraio Publio Quinzio. Appuntamento in via Statilia, angolo via di S. Croce in Gerusalemme (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-ai-sepolcri-di-statilia-1

Sepolcro degli Scipioni

Dall’Esquilino al Celio, gli itinerari urbani proseguono domenica 15 febbraio alle 11.30 con una visita con interprete LIS al Sepolcro degli Scipioni, area archeologica lungo il tratto urbano della via Appia Antica scoperta nel 1780 e divenuta meta per molti studiosi e visitatori che compivano il “grand tour” di Roma. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 9 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcro-degli-scipioni-7

