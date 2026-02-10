Spoiler: probabilmente non significa nulla, intanto impazza non solo sui social, ma anche nella vita reale.

Se provate a scrivere il numero 67 o six seven su Google, vedrete che lo schermo del vostro computer oscillerà a destra e a sinistra: no, non è un’allucinazione, ma la conseguenza di un tormentorne assoluto che ha invaso il web ma anche la vita reale, causando nella maggior parte dei casi lo sconcerto degli adulti. Si perchè la fascia d’età di riferimento di questo tormentone è dalla scuola elementare in su.

Cosa significa six seven e perché è entrato a far parte del linguaggio comune della Gen Z e Alpha sui social? La piattaforma lessicografica Dictionary.com lo ha addirittura proposto come parola dell’anno, anche se si tratta più di un meme non-sense, di un nipotino dei Brainrot (che non erano a quanto pare il punto più incomprensibile esploso sul web e diventato fenomeno di costume)

Six seven, le origini del meme

L’origine del meme, accompagnato dal gesto delle mani su e giù, arriva da TikTok e più precisamente da una canzone virale del rapper Skrilla: Doot Doot (6 7). Non è ben chiaro a cosa si riferisse inizialmente il six seven ripetuto nel ritornello, c’è chi dice che richiama la sessantasettesima strada di Filadelfia, città natale di Skrilla, o la sessantasettesima strada di Chicago, zona della città nota per il crimine e la violenza armata. Il linguista statunitense Taylor Jones, leggiamo su Wikipedia, ha teorizzato che il numero si possa riferire a 10-67, che nel codice radio della polizia statunitense avvisa gli agenti che c’è stata una vittima. Il video della canzone è in effetti pieno di armi e di altri simboli tipici del gangsta rap americano (e mima anche le movenze di un altro tormentone dei piccolissimi, Baby Shark).

ll meme è esploso grazie a video del cestista NBA LaMelo Ball (alto 6 piedi e 7 pollici, ovvero circa 2 metri) e successivamente grazie a un giovane, soprannominato Kid67, che urlava la frase con un gesto tipico delle mani.

Cosa significa six seven

Nessuno sa spiegare con esattezza cosa significhi six seven e probabilmente è un effetto voluto: d’altronde anche i già citati Brainrot non avevano nessun senso e sono diventati un fenomeno culturale fra i giovanissimi.

Fra i più giovani six seven è diventato un tormentone grazie ai social e per qualcuno significa una cosa media, non esaltante, un voto che oscilla fra il 6 e il 7 appunto: questo spiegherebbe anche il gesto delle mani che accompagna il meme, che è proprio del così così.

Il meme nella cultura popolare

Forse non è nemmeno il caso di sforzarsi troppo per cercare un senso: ad oggi i bambini di mezzo mondo, appena sentono o vedono il numero 67, si alzano in piedi e gridano six seven facendo il gesto con le mani. Probabilmente fra qualche anno non se ne ricorderanno più, mentre sta a chi analizza il web e le sue tendenze cercare di capire perché ultimamente i tormentoni sono sempre meno legati a categorie di senso e sempre più casuali: sarà proprio perché si cerca di crearli a tavolino e si finisce quindi per ottenere l’effetto contrario? Il caso e il caos, d’altronde, hanno sempre avuto il loro fascino.