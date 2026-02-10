Il 14 febbraio GAM, MAO e Palazzo Madama celebrano San Valentino con ingresso 2×1 e percorsi tematici sull’amore nell’arte.

La notizia in breve. Per San Valentino, sabato 14 febbraio, GAM, MAO e Palazzo Madama propongono una speciale promozione dedicata a tutte le coppie e visite guidate tematiche sull’amore nelle diverse culture.

San Valentino diventa un’occasione per vivere l’arte in coppia. Sabato 14 febbraio, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama celebrano la festa degli innamorati con una speciale promozione 2×1, valida per tutte le coppie senza distinzione di genere, età o tipologia di relazione.

Chi si presenterà in due – che siano partner, amici, genitori e figli o parenti – potrà accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee pagando un solo biglietto intero valido per entrambe le persone. L’offerta è riservata ai biglietti a tariffa intera e non è cumulabile con Abbonamento Musei o Torino Piemonte Card.

Alla GAM, il pubblico potrà visitare le mostre Notti. Cinque secoli di sogni, stelle e pleniluni, Linda Fregni Nagler. Anger Pleasure Fear, Elisabetta Di Maggio. Frangibile e Lothar Baumgarten. Culture Nature. Al MAO è in corso Chiharu Shiota: The Soul Trembles, mentre a Palazzo Madama è possibile scoprire Il Castello ritrovato, insieme alle collezioni permanenti.

A completare l’iniziativa, un ricco programma di visite guidate tematiche a cura di Coopculture, pensate per raccontare l’amore attraverso linguaggi e culture diverse. In particolare, alle ore 15.30, il MAO propone Le mille e una declinazioni dell’amore nelle opere del MAO, un percorso dedicato al tema amoroso e sessuale nell’arte buddhista e induista, tra estetica e approfondimenti simbolici. La visita è consigliata a un pubblico adulto.

Sempre alle 15.30, a Palazzo Madama, Mano nella mano: amori celebri a Palazzo Madama conduce i visitatori tra dipinti e oggetti decorativi che raccontano grandi storie d’amore della storia, dalle passioni mitologiche ai legami della dinastia sabauda, con protagonisti come Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours.

Alle 16.00, alla GAM, l’appuntamento è con Notti d’amore: San Valentino alla GAM, una visita nella mostra Notti che intreccia opere, atmosfere notturne e letture poetiche per esplorare emozioni, incontri e desideri custoditi dall’oscurità. Un breve viaggio tra arte e sentimenti, pensato per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Il costo della visita guidata alla GAM è di 10 euro a partecipante, a cui si aggiunge il biglietto d’ingresso al museo (gratuito per i possessori di Abbonamento Musei). Le visite sono acquistabili online fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 011.19560449 – ftm.prenotazioni@coopculture.it