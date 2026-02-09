Ad ART CITY Bologna la quarta edizione del premio dedicato ai giovani artisti mette al centro il rapporto tra materia, gesto e collaborazione.

Si chiama Digitale l’opera che ha conquistato la giuria della quarta edizione del Premio Marca Corona, assegnato ad artisti e designer under 35 nell’ambito di Marca Corona per l’Arte durante ART CITY Bologna 2026. A vincere è Alessio Barchitta (1991), che con un progetto partecipativo dedicato al gesto manuale e alla cooperazione ha interpretato il tema di quest’anno, Mani-mente-Mani. Allegorie della materia e della relazione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il lavoro di Barchitta nasce dal coinvolgimento diretto dei dipendenti di Marca Corona: l’opera sarà composta da un insieme di impronte digitali raccolte in azienda e organizzate in una superficie visiva che richiama un pavimento tradizionale. Il blu, colore storico del marchio, diventa simbolo di continuità e collaborazione. In un’epoca dominata dalla smaterializzazione digitale, il progetto riporta al centro la dimensione tattile e relazionale dell’arte, sottolineando il valore dell’identità individuale all’interno di un processo collettivo.

Alessio Barchitta – Digitale, Dettaglio

Mani-mente-mani: i primi tre classificati

Al secondo posto si classifica Gina Tamborra (1998) con Ri Suona il Sasso, un’opera che intreccia memoria personale e storia industriale mettendo in dialogo Sassuolo e Irsina attraverso moduli ceramici che evocano migrazione, radici e appartenenza. Terzo classificato Francesco Bendini (1996) con Superficie orale, lavoro scultoreo radicale che utilizza il corpo come strumento di modellazione dell’argilla, trasformando l’errore e l’imprecisione in segni di presenza e resistenza alle logiche di perfezione tecnologica.

La giuria, composta da artisti, curatori e professionisti del settore, ha premiato la capacità dei progetti di riflettere sul rapporto tra materia, corpo e relazione. Barchitta riceverà un premio di 1.500 euro e realizzerà l’opera in residenza presso l’azienda; il lavoro sarà presentato al pubblico nell’autunno 2026 e entrerà nelle collezioni di Galleria Marca Corona, museo d’impresa dedicato alla storia della ceramica del distretto sassolese.

Fondato nel 1741, Marca Corona è la più antica azienda ceramica di Sassuolo e dal 2022 porta avanti Marca Corona per l’Arte, progetto che mette in dialogo creatività e impresa attraverso residenze, mostre e il premio dedicato ai giovani artisti.