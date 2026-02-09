Ad ART CITY Bologna la quarta edizione del premio dedicato ai giovani artisti mette al centro il rapporto tra materia, gesto e collaborazione.
Si chiama Digitale l’opera che ha conquistato la giuria della quarta edizione del Premio Marca Corona, assegnato ad artisti e designer under 35 nell’ambito di Marca Corona per l’Arte durante ART CITY Bologna 2026. A vincere è Alessio Barchitta (1991), che con un progetto partecipativo dedicato al gesto manuale e alla cooperazione ha interpretato il tema di quest’anno, Mani-mente-Mani. Allegorie della materia e della relazione.
Il lavoro di Barchitta nasce dal coinvolgimento diretto dei dipendenti di Marca Corona: l’opera sarà composta da un insieme di impronte digitali raccolte in azienda e organizzate in una superficie visiva che richiama un pavimento tradizionale. Il blu, colore storico del marchio, diventa simbolo di continuità e collaborazione. In un’epoca dominata dalla smaterializzazione digitale, il progetto riporta al centro la dimensione tattile e relazionale dell’arte, sottolineando il valore dell’identità individuale all’interno di un processo collettivo.
Mani-mente-mani: i primi tre classificati
Al secondo posto si classifica Gina Tamborra (1998) con Ri Suona il Sasso, un’opera che intreccia memoria personale e storia industriale mettendo in dialogo Sassuolo e Irsina attraverso moduli ceramici che evocano migrazione, radici e appartenenza. Terzo classificato Francesco Bendini (1996) con Superficie orale, lavoro scultoreo radicale che utilizza il corpo come strumento di modellazione dell’argilla, trasformando l’errore e l’imprecisione in segni di presenza e resistenza alle logiche di perfezione tecnologica.
La giuria, composta da artisti, curatori e professionisti del settore, ha premiato la capacità dei progetti di riflettere sul rapporto tra materia, corpo e relazione. Barchitta riceverà un premio di 1.500 euro e realizzerà l’opera in residenza presso l’azienda; il lavoro sarà presentato al pubblico nell’autunno 2026 e entrerà nelle collezioni di Galleria Marca Corona, museo d’impresa dedicato alla storia della ceramica del distretto sassolese.
Fondato nel 1741, Marca Corona è la più antica azienda ceramica di Sassuolo e dal 2022 porta avanti Marca Corona per l’Arte, progetto che mette in dialogo creatività e impresa attraverso residenze, mostre e il premio dedicato ai giovani artisti.