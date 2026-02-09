Da Genova a Roma, passando per Milano, Torino e Padova: le principali fiere d’arte del 2026 scandiscono l’anno tra moderno e contemporaneo, confermando l’Italia come snodo centrale del mercato artistico europeo.

Il 2026 si apre con un calendario fitto di fiere d’arte in Italia, eventi che animano la scena culturale nazionale e internazionale e rappresentano tappe irrinunciabili per collezionisti, galleristi, operatori e semplici appassionati.

ArteGenova 2026

Genova — 13-15 febbraio 2026

Un anniversario tondo, da celebrare come si conviene: per ArteGenova quella che si apre da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026 è l’edizione numero 20. La grande mostra mercato dedicata all’arte arte moderna e contemporanea ha infatti debuttato nel 2005, e negli anni si è consolidata come il principale appuntamento di questo genere nel Nord-Ovest italiano, e come un evento accolto con affetto e fatto proprio dalla città di Genova. Sono 150 gli espositori già confermati per l’evento promosso come da tradizione da Nord Est Fair, leader nella realizzazione di fiere d’arte e antiquariato in diverse città italiane, equamente divisi tra importanti gallerie italiane e estere e il focus sul contemporaneo rappresentato dal Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.).

Warhol, De Chirico, Picasso, Christo, Fontana, Klee, Magritte, Balla sono solo alcuni dei grandi esponenti dell’arte del Novecento che impreziosiranno i padiglioni della fiera genovese. Nomi a cui si affiancheranno altri prestigiosi artisti delle più diverse scuole, tra cui spiccano Accardi, Afro, Arman, Baj, Boetti, Burri, Carrà, Clemente, De Pisis, Dorazio, Guttuso, Haring, Hartung, Mathieu, Matta, Morandi, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova, Wesselmann.

Biglietti e informazioni sul sito www.artegenova.com.

Miart 2026 – New Directions

Milano – 17-19 aprile 2026

Una delle tappe centrali del calendario italiano è miart 2026 – New Directions, la 30ª edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 aprile 2026 (anteprima VIP il 16 aprile) alla South Wing dell’Allianz MiCo. Con il titolo New Directions, omaggio al celebre album jazz e dichiarazione di intenti, l’evento reinventa la sua identità pur onorando la tradizione, proponendo un layout rinnovato e sezioni come Emergent e Established, insieme a nuove zone di dialogo curatoriale. La fiera rappresenta un importante punto di incontro tra gallerie affermate e realtà emergenti e rafforza il ruolo di Milano come hub internazionale per arte e cultura

160 gallerie provenienti da 24 Paesi prenderanno parte alla trentesima edizione della manifestazione, che rafforza il suo ruolo di riferimento tra le principali fiere d’arte europee. I progetti espositivi tracceranno un percorso attraverso più di un secolo di storia dell’arte, dai classici del Primo e Secondo Novecento alle esplorazioni più contemporanee.

Info: https://www.miart.it/

Cremona Art Fair

Cremona — 8-10 maggio 2026

La Cremona Art Fair si conferma nel 2026 come una tappa rilevante per il mercato dell’arte moderno e contemporaneo in Italia, in programma dall’8 al 10 maggio nella città lombarda. L’evento propone una selezione di gallerie italiane e internazionali, con uno sguardo attento alle ricerche emergenti e alle nuove tendenze progettuali. Oltre agli spazi espositivi, la fiera include talk, visite guidate e opportunità di confronto tra professionisti e pubblico. Grazie alla qualità delle proposte e alla vivacità culturale del territorio, Cremona Art Fair continua ad attrarre collezionisti, curatori e appassionati. Nel 2026 si presenta come un’occasione interessante per scoprire artisti in crescita e consolidare relazioni nel sistema dell’arte italiano.

Info: https://www.cremonaartfair.com/

Arte Padova 2026

Padova – 13-16 novembre

Quattro giorni dedicati all’arte, con oltre 15.000 opere esposte su 28.000 metri quadrati, più di 300 espositori e una media di 26.000 visitatori all’anno, all’interno di uno dei poli fieristici più dinamici d’Europa, capace di richiamare un pubblico nazionale e internazionale. ArtePadova si conferma così non solo come vetrina per artisti affermati e in crescita, ma anche come spazio privilegiato per le nuove generazioni grazie alla sezione Contemporary Art Talent Show, aperta a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che propongono opere accessibili, con un prezzo inferiore ai 5.000 euro. La sezione è arricchita da due riconoscimenti dedicati all’arte emergente, il Premio C.A.T. e il Premio Banca Mediolanum, che ribadiscono l’impegno della fiera nella promozione dei talenti del futuro.

Info https://www.artepadova.com/

Artissima

Torino – 30 ottobre – 1 novembre 2026

La Torino Art Week è la settimana dell’arte contemporanea che ogni anno trasforma Torino in una delle capitali creative d’Italia, riunendo fiere, mostre e iniziative collaterali in un tessuto culturale diffuso in tutta la città. L’appuntamento chiave si svolge attorno alla fiera Artissima, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 all’Oval – Lingotto Fiere, e si integra con manifestazioni come The Others, Flashback e Paratissima, oltre a eventi site-specific in musei, fondazioni e spazi indipendenti. La Art Week offre così una panoramica estesa della scena contemporanea, con dialoghi tra istituzioni storiche, gallerie emergenti, performance, installazioni e progetti curatoriali in tutta la città.

Info: https://torinoartweek.com/

Roma Arte in Nuvola

Roma – 20-22 novembre

Il principale appuntamento fieristico dedicato all’arte contemporanea nella Capitale è attualmente proprio Roma Arte in Nuvola. Ospitata nella Nuvola di Fuksas all’EUR e prevista anche per l’autunno 2026, la fiera si sta affermando come punto d’incontro tra gallerie italiane e internazionali, collezionisti e grande pubblico. Il progetto punta su una selezione curatoriale attenta e su un dialogo tra moderno e contemporaneo, affiancando alla dimensione commerciale talk, installazioni e programmi culturali che rafforzano il ruolo di Roma come polo artistico del Centro Italia. Più che una semplice vetrina di mercato, Roma Arte in Nuvola si propone come piattaforma di scambio e visibilità per la scena artistica nazionale.

Info: https://romaarteinnuvola.eu/

Perché le fiere d’arte contano

Le fiere d’arte sono molto più di semplici mercati: sono piattaforme di visibilità internazionale, luoghi dove curatori, collezionisti, musei e pubblico si confrontano sulle tendenze, si sperimentano modelli espositivi, si lanciano giovani talenti e si rafforzano relazioni professionali. In un sistema dell’arte sempre più globale, questi eventi rappresentano momenti strategici per tutelare la scena italiana e inserirla nel dialogo internazionale.