Dal 1° febbraio 2026 entra in vigore il nuovo sistema tariffario di Roma Capitale: musei civici gratuiti per i residenti, ticket per la Fontana di Trevi e nuovi criteri di accesso ai luoghi simbolo della città.

Dal 1° febbraio 2026 Roma ha introdotto un nuovo sistema tariffario per musei e monumenti con un obiettivo chiaro: rendere il patrimonio culturale più accessibile ai residenti, migliorare la gestione dei flussi turistici e garantire risorse stabili per la tutela e la manutenzione dei luoghi più fragili.

La novità più discussa è l’introduzione di un biglietto da 2 euro per l’accesso all’area interna della Fontana di Trevi, mentre i Musei Civici di Roma diventano gratuiti per tutti i residenti della Capitale e della Città Metropolitana. Un cambiamento che ridefinisce il rapporto tra cittadini, visitatori e patrimonio.

Fontana di Trevi a pagamento: cosa cambia dal 2026

Dal 1° febbraio 2026 l’accesso all’invaso della Fontana di Trevi sarà regolato da una tariffa di 2 euro per turisti e non residenti. La misura nasce dalla sperimentazione avviata durante i lavori di manutenzione conclusi nel dicembre 2024, che ha permesso di analizzare flussi e modalità di fruizione in uno dei siti più visitati al mondo.

I numeri parlano chiaro: la Fontana registra in media 30.000 accessi al giorno, con punte fino a 70.000 visitatori, per un totale di oltre 9 milioni di presenze l’anno. Il ticket serve a governare il sovraffollamento e migliorare la qualità della visita.

Gratuità e agevolazioni

L’accesso resterà gratuito per:

residenti a Roma e nella Città Metropolitana

possessori di MIC Card

persone con disabilità e accompagnatore

bambini fino a 5 anni

Il ticket sarà valido dalle 9 alle 22, anche la prima domenica del mese.

Musei gratis per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana

Con il nuovo sistema tariffario, tutti i musei civici e i principali siti monumentali di competenza di Roma Capitale diventano gratuiti per i residenti, semplicemente presentando un documento di identità valido.

Musei che diventano gratuiti per i residenti

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo della Forma Urbis (Parco Archeologico del Celio)

Area Sacra di Largo Argentina

Area archeologica del Circo Massimo

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Musei che diventano a pagamento per i non residenti

Alcuni musei finora gratuiti introducono un biglietto per turisti e visitatori non residenti:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica (Villa Borghese)

Museo Napoleonico

Villa di Massenzio

Musei che restano gratuiti per tutti

Restano ad accesso libero:

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Casa Museo Alberto Moravia

Cosa resta escluso dalla gratuità

Non rientrano nel regime gratuito:

mostre temporanee ed eventi speciali in sedi selezionate

spettacoli del Planetario

visite al bunker di Villa Torlonia

Circo Maximo Experience

MIC Card: cosa cambia

La MIC Card resta centrale e viene potenziata:

accesso illimitato ai Musei Civici

saltafila e preacquisto tramite app

tariffe ridotte per mostre temporanee

Anche i residenti senza MIC Card avranno comunque accesso gratuito ai musei e alla Fontana di Trevi, ma senza corsia preferenziale. Per maggiori info qui.

