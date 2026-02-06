Un’architettura temporanea, un percorso immersivo e una narrazione che attraversa quasi un secolo di storia: a Milano nasce The Peak, lo spazio firmato Coca-Cola che anticipa l’immaginario dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
La notizia in breve. Dal 6 febbraio al 14 marzo, in Piazza del Cannone, alle spalle del Castello Sforzesco, Coca-Cola apre The Peak, un’esperienza immersiva gratuita dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto che unisce design, tecnologia, memoria storica e inclusione, e che durante i Giochi sarà replicato anche a Cortina d’Ampezzo e Livigno.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Un’esperienza immersiva nel cuore di Milano
The Peak nasce come spazio urbano temporaneo ma fortemente simbolico: 900 mq progettati per accogliere il pubblico in un viaggio che racconta il legame tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico, attivo dal 1928. L’obiettivo è chiaro: rendere tangibili i valori olimpici — condivisione, inclusione, partecipazione — attraverso un linguaggio esperienziale accessibile a tutti.
LEGGI ANCHE: Samsung House a Milano Cortina 2026: quando tecnologia, design e performance diventano esperienza
Il percorso è pensato come una salita ideale verso la vetta, scandita da emozioni progressive: ricordo, gioco, attesa, coinvolgimento. Non una semplice esposizione, ma una narrazione fisica e sensoriale.
Architettura, luce e schermi: quando lo spazio diventa racconto
La struttura dialoga con il contesto storico milanese attraverso superfici in legno, elementi specchianti e strip LED che amplificano riflessi e profondità. All’esterno, un grande schermo anamorfico angolare anima la piazza con contenuti dinamici, trasformando The Peak in un punto di riferimento visivo del boulevard olimpico.
L’ingresso segna l’inizio del viaggio: una lattina di Coca-Cola accoglie i visitatori e introduce un racconto che attraversa quasi cento anni di Olimpiadi, tra memorabilia originali, torce olimpiche storiche e focus sul legame tra Coca-Cola e l’Italia, attivo dal 1927.
Dalla personalizzazione all’intelligenza artificiale
Lungo il percorso, la dimensione narrativa si intreccia con quella partecipativa. I visitatori possono personalizzare una lattina con il proprio volto o anche partecipare allo scambio delle pin olimpiche, entrando simbolicamente nella comunità dei Giochi.
Il culmine dell’esperienza è la Peak Station, una funivia simbolica che attraversa un tunnel sensoriale e conduce alla Immersive Room: una stanza specchiata in cui suoni, immagini e atmosfere dei Giochi Invernali avvolgono il pubblico. Qui l’uso dell’intelligenza artificiale trasforma i visitatori in protagonisti, rendendo l’esperienza altamente immersiva e personalizzata.
Uno show serale che unisce passato e futuro
Ogni sera, The Peak diventa un palcoscenico urbano grazie a uno show di luci e immagini che ripercorre i momenti chiave del rapporto tra Coca-Cola e le Olimpiadi Invernali. Tre orari simbolici — 19:28, 19:56 e 20:26 — legano idealmente Amsterdam 1928, Cortina 1956 e Milano Cortina 2026, trasformando la piazza in uno spazio di memoria condivisa.
Inclusione e sostenibilità come parte del progetto
The Peak è progettato per essere accessibile a tutti: rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, audioguide per visitatori non vedenti e strumenti informativi dedicati alle persone con neurodivergenze. Sul fronte ambientale, il progetto include una collaborazione con CIAL – Consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio, per la sensibilizzazione al riciclo delle mini-lattine distribuite durante l’esperienza.
Da Milano a Cortina e Livigno
Durante i Giochi Invernali, The Peak prenderà forma anche in due contesti simbolici delle Olimpiadi:
- Cortina d’Ampezzo, nella fan zone di Largo Poste, con attività interattive, memorabilia e la presenza della Torcia Olimpica Milano Cortina 2026.
- Livigno, in Piazza del Comune, con uno spazio animato dalla Peak Crew e dedicato a pin olimpiche e personalizzazione delle lattine.
Concept, valori e coerenza narrativa restano invariati, adattandosi però ai territori e ai loro pubblici.