Un’architettura temporanea, un percorso immersivo e una narrazione che attraversa quasi un secolo di storia: a Milano nasce The Peak, lo spazio firmato Coca-Cola che anticipa l’immaginario dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La notizia in breve. Dal 6 febbraio al 14 marzo, in Piazza del Cannone, alle spalle del Castello Sforzesco, Coca-Cola apre The Peak, un’esperienza immersiva gratuita dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto che unisce design, tecnologia, memoria storica e inclusione, e che durante i Giochi sarà replicato anche a Cortina d’Ampezzo e Livigno.

Un’esperienza immersiva nel cuore di Milano

The Peak nasce come spazio urbano temporaneo ma fortemente simbolico: 900 mq progettati per accogliere il pubblico in un viaggio che racconta il legame tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico, attivo dal 1928. L’obiettivo è chiaro: rendere tangibili i valori olimpici — condivisione, inclusione, partecipazione — attraverso un linguaggio esperienziale accessibile a tutti.

Il percorso è pensato come una salita ideale verso la vetta, scandita da emozioni progressive: ricordo, gioco, attesa, coinvolgimento. Non una semplice esposizione, ma una narrazione fisica e sensoriale.

Architettura, luce e schermi: quando lo spazio diventa racconto

La struttura dialoga con il contesto storico milanese attraverso superfici in legno, elementi specchianti e strip LED che amplificano riflessi e profondità. All’esterno, un grande schermo anamorfico angolare anima la piazza con contenuti dinamici, trasformando The Peak in un punto di riferimento visivo del boulevard olimpico.

L’ingresso segna l’inizio del viaggio: una lattina di Coca-Cola accoglie i visitatori e introduce un racconto che attraversa quasi cento anni di Olimpiadi, tra memorabilia originali, torce olimpiche storiche e focus sul legame tra Coca-Cola e l’Italia, attivo dal 1927.

Dalla personalizzazione all’intelligenza artificiale

Lungo il percorso, la dimensione narrativa si intreccia con quella partecipativa. I visitatori possono personalizzare una lattina con il proprio volto o anche partecipare allo scambio delle pin olimpiche, entrando simbolicamente nella comunità dei Giochi.

Il culmine dell’esperienza è la Peak Station, una funivia simbolica che attraversa un tunnel sensoriale e conduce alla Immersive Room: una stanza specchiata in cui suoni, immagini e atmosfere dei Giochi Invernali avvolgono il pubblico. Qui l’uso dell’intelligenza artificiale trasforma i visitatori in protagonisti, rendendo l’esperienza altamente immersiva e personalizzata.

Uno show serale che unisce passato e futuro

Ogni sera, The Peak diventa un palcoscenico urbano grazie a uno show di luci e immagini che ripercorre i momenti chiave del rapporto tra Coca-Cola e le Olimpiadi Invernali. Tre orari simbolici — 19:28, 19:56 e 20:26 — legano idealmente Amsterdam 1928, Cortina 1956 e Milano Cortina 2026, trasformando la piazza in uno spazio di memoria condivisa.

Inclusione e sostenibilità come parte del progetto

The Peak è progettato per essere accessibile a tutti: rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, audioguide per visitatori non vedenti e strumenti informativi dedicati alle persone con neurodivergenze. Sul fronte ambientale, il progetto include una collaborazione con CIAL – Consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio, per la sensibilizzazione al riciclo delle mini-lattine distribuite durante l’esperienza.

Da Milano a Cortina e Livigno

Durante i Giochi Invernali, The Peak prenderà forma anche in due contesti simbolici delle Olimpiadi:

Cortina d’Ampezzo , nella fan zone di Largo Poste, con attività interattive, memorabilia e la presenza della Torcia Olimpica Milano Cortina 2026.

, nella fan zone di Largo Poste, con attività interattive, memorabilia e la presenza della Torcia Olimpica Milano Cortina 2026. Livigno, in Piazza del Comune, con uno spazio animato dalla Peak Crew e dedicato a pin olimpiche e personalizzazione delle lattine.

Concept, valori e coerenza narrativa restano invariati, adattandosi però ai territori e ai loro pubblici.