Di nuovo visibile il timpano decorato con l’altorilievo di Rinaldo Rinaldi, raffigurante Bacco di ritorno dalle Indie. Sostituiti anche gli infissi lignei.

Si sono conclusi i lavori di manutenzione del Casino Nobile di Villa Torlonia, che torna a mostrarsi nel suo pieno splendore dopo un intervento avviato nell’ottobre 2025: i lavori hanno interessato i prospetti esterni, le decorazioni architettoniche, l’altorilievo in terracotta del timpano e gli infissi lignei. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione di Villa Torlonia, che negli ultimi anni ha visto la riapertura del Museo della Scuola Romana, l’apertura del bunker e numerose mostre, insieme a interventi sul patrimonio verde e sui percorsi della Villa.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dopo un intervento durato alcuni mesi, il Casino Nobile di Villa Torlonia torna a mostrarsi nel suo pieno splendore. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione che hanno interessato i prospetti esterni dell’edificio, l’altorilievo in terracotta del timpano principale e gli infissi lignei, restituendo alla villa nobiliare ottocentesca uno degli assetti più riconoscibili del complesso monumentale di Villa Torlonia.

I lavori, avviati nell’ottobre 2025 e realizzati da Zètema Progetto Cultura per conto della Sovrintendenza Capitolina, arrivano a quasi vent’anni dalla prima apertura al pubblico del Casino Nobile, avvenuta nel 2006. Un intervento mirato, non invasivo, che ha riguardato le facciate e tutte le decorazioni architettoniche aggettanti, oltre al restauro completo dell’altorilievo in terracotta collocato nel timpano del prospetto principale.

Il “Bacco di ritorno dalle Indie” è di nuovo visibile

Edificio di impianto neoclassico, il Casino Nobile deve il suo aspetto agli interventi stratificati di architetti e artisti attivi a partire dagli inizi dell’Ottocento, tra cui Giuseppe Valadier. La grande cordonata di accesso e il prospetto colonnato culminano nel timpano decorato con l’altorilievo di Rinaldo Rinaldi, raffigurante Bacco di ritorno dalle Indie, ora nuovamente leggibile dopo il restauro. L’intervento ha interessato anche gli infissi lignei, con la revisione e la parziale sostituzione di persiane e portoni.

La manutenzione del Casino Nobile si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione di Villa Torlonia, portato avanti negli ultimi anni. Tra gli interventi recenti figurano l’apertura al pubblico del bunker e dei rifugi antiaerei nel 2024, con un allestimento immersivo, e la riapertura nel 2025 del Museo della Scuola Romana, riallestito con oltre 150 opere e già visitato da più di 27.000 persone. A questi si aggiunge un’intensa attività espositiva nei diversi edifici della Villa, come la mostra antologica di Antonio Scordia al Casino dei Principi e la recente esposizione di Niki Berlinguer alla Casina delle Civette.

Parallelamente, è stata dedicata particolare attenzione anche al patrimonio verde della Villa, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale, con interventi sui percorsi, la messa in sicurezza delle alberature e un progetto di reintegro delle essenze storiche che proseguirà fino a febbraio 2026.

Informazioni per la visita

Il Casino Nobile e il Museo della Scuola Romana sono aperti dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso un’ora prima).

Stessi orari per il Casino dei Principi e la Casina delle Civette.

Orari differenziati per Serra Moresca e Torre Moresca e per le visite guidate al bunker, sempre con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni su biglietti e prenotazioni: 060608

Sito ufficiale: www.museivillatorlonia.it