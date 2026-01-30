‘Italian Souvenir’, la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026, porta l’arte al centro dello spettacolo con la visione di Angelo Bonello.

Italian Souvenir è il grande evento ideato da G2 Eventi – Casta Diva Group per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 15 marzo al Cortina Curling Olympic Stadium. Alla guida creativa dello show c’è Angelo Bonello, light artist di fama internazionale, chiamato a ricoprire il doppio ruolo di Artistic Director e Show Director. Alle spalle, oltre trent’anni di carriera e progetti realizzati nei cinque continenti

Il concept che Bonello porta sul palcoscenico olimpico è una visione in cui l’arte è struttura portante del racconto. «Quando insieme a Francesco Paolo Conticello e al team di G2 Eventi-Casta Diva Group abbiamo iniziato a progettare questo importante evento, l’arte è stata fin da subito un elemento centrale che ha guidato l’intero processo creativo», commenta lo stesso Bonello.

Da qui l’idea di uno spettacolo articolato in quattro segmenti artistici, pensati per dialogare con i momenti protocollari della cerimonia e trasformarli in quadri scenici autonomi e fortemente evocativi. Coreografia, installazioni multimediali e giochi di luce si fondono in un linguaggio visivo contemporaneo. Popolato di immagini simboliche e riconoscibili, pensate come una vera e propria cartolina d’autore da consegnare al mondo.

Bonello racconta così l’anima del progetto. «Stiamo lavorando a un evento che rappresenta il momento in cui l’Italia si congederà ufficialmente dal mondo. Per questo abbiamo pensato a una sorta di abbraccio universale che parte dalle nostre montagne e dalle nostre città lasciando al mondo un vero Souvenir Italiano. Attraverso la bellezza, intesa come strumento di comunicazione non verbale e interpretazione contemporanea delle nostre arti, vogliamo rinnovare il senso di meraviglia internazionale verso l’eccellenza italiana».

Un finale solenne e inclusivo per Milano Cortina 2026

Italian Souvenir rappresenta l’atto conclusivo e simbolico dell’intero percorso paralimpico, con i valori dell’accessibilità e dell’inclusione, a fare da pilastri insieme all’arte. A sottolinearlo è Francesco Paolo Conticello, Presidente e Amministratore Delegato di G2 Eventi – Casta Diva Group. «Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti per ideare e realizzare l’evento che rappresenta l’atto finale e solenne dell’intero percorso di Milano Cortina 2026. Ci siamo impegnati per creare un grande spettacolo artistico che segna il debutto di G2 Eventi e del Gruppo Casta Diva nel mondo dei grandi eventi celebrativi».

Il progetto è stato sviluppato ponendo particolare attenzione ai massimi standard di accessibilità e accoglienza, confermando l’impegno condiviso da G2 Eventi e Fondazione Milano Cortina 2026 nel promuovere l’inclusione come valore universale dello sport e della cultura.

Immagini da Ufficio Stampa