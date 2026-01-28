Il 1° febbraio ingresso libero nei musei civici e in molte aree archeologiche della Capitale: collezioni, mostre e visite guidate per tutti.

Domenica 1° febbraio, in occasione della prima domenica del mese, torna come d’usanza l’ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in numerose aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre a cittadini e turisti la possibilità di visitare collezioni permanenti, mostre temporanee e alcuni dei luoghi simbolo della Capitale.

Tra gli appuntamenti speciali rientrano anche le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma dal 1143. Il percorso partirà dall’ingresso di Sisto IV, nei pressi della colonna con la Lupa (via di San Pietro in Carcere), proseguirà con la visita ai resti del Tempio di Veiove e attraverserà alcune delle sale più rappresentative dell’amministrazione capitolina, per concludersi alle scale del Vignola.

Le visite, della durata di circa 75 minuti, si svolgeranno in lingua italiana in quattro turni (ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30), con gruppi di massimo 30 persone. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 060608.

Aree archeologiche aperte gratuitamente

Se volete visitare una delle numerose aree archeologiche di Roma, sappiare che l’ingresso è libero per il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio (10.00–16.00, ultimo ingresso ore 15.00), l’Area Sacra di Largo Argentina (9.30–16.00), il Circo Massimo (9.30–16.00) e i Fori Imperiali (9.00–16.30, ingresso dalla Colonna Traiana).

Musei civici visitabili gratuitamente

Sarà possibile accedere gratuitamente ai Musei Capitolini, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, al Museo dell’Ara Pacis. E ancora la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca, Casino dei Principi), il Museo Civico di Zoologia.

Mostre temporanee incluse nella gratuità

Ai Musei Capitolini è possibile visitare Antiche civiltà del Turkmenistan, con opere in parte mai uscite dal Paese. E ancora Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, dedicata al processo creativo delle opere incompiute. Infine I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, panoramica sull’uso dei marmi colorati dall’antichità al Novecento.

Alla Centrale Montemartini sarà aperta la mostra Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione, dedicata alla studiosa che documentò le trasformazioni urbane della capitale. Alla Galleria d’Arte Moderna, in occasione del centenario, sarà visitabile GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, con oltre 120 opere che raccontano la storia della collezione. Ai Mercati di Traiano ultimo giorno per 1350. Il Giubileo senza papa, con circa sessanta opere tra statue, dipinti, epigrafi e manoscritti legati al Giubileo 2025.

Ai Musei di Villa Torlonia al Casino dei Principi Antonio Scordia. La realtà che diventa visione e al Casino Nobile il Museo della Scuola Romana, con oltre 150 opere.

Al Museo di Roma in Trastevere Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi, Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano, Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie. Al Museo di Roma Beyond Heritage. Un percorso fotografico tra arte e scienza.

Musei sempre gratuiti

Aperti regolarmente anche il Museo Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica. Sono sempre gratuiti anche il Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica Romana, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.

Mostre escluse dalla gratuità

Restano a pagamento (con tariffe agevolate per possessori MIC Card) Cartier e il Mito (Musei Capitolini), La Grecia a Roma (Villa Caffarelli), Ville e giardini di Roma: una corona di delizie (Museo di Roma). Richiedono biglietto anche Impressionismo e oltre (Museo dell’Ara Pacis), Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, Circo Maximo Experience.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social dei Musei in Comune di Roma e della Sovrintendenza Capitolina.