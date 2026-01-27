Milano Cortina 2026 presenta il poster ‘Anniversary 1956-2026’: un manifesto d’autore che celebra Cortina e lo spirito olimpico a 70 anni dai precedenti Giochi.

Nel giorno in cui la Fiamma Olimpica ha attraversato Cortina d’Ampezzo, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato il poster ufficiale Anniversary 1956-2026. A firmare il manifesto – omaggio è l’artista italiano Pierpaolo Rovero, accolto dalla piazza gremita di cittadini e visitatori, tutti riuniti per celebrare il passaggio del fuoco olimpico.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La penna dell’illustrazione commemora i 70 anni dai Giochi Olimpici Invernali di Cortina 1956, primo grande appuntamento olimpico ospitato dall’Italia. Che, nell’immagine finale, diventa il racconto di un legame profondo tra territorio e spirito olimpico. «Questo poster rappresenta molto più di un’opera artistica», ha dichiarato Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026.

E prosegue: «È un ponte simbolico fra la storia straordinaria di Cortina e il futuro che stiamo costruendo insieme. Celebrare i 70 anni dal ritorno dei Giochi significa riconoscere la forza di una comunità che ha saputo custodire la propria identità e, allo stesso tempo, aprirsi al mondo. Siamo orgogliosi di condividere con il pubblico un manifesto che incarna i valori e l’energia dei Giochi del 2026».

Immagine da Ufficio Stampa

Anniversary 1956-2026 è concepito come un viaggio nel tempo. La composizione, infatti, guida lo sguardo attraverso settant’anni di storia olimpica e culturale. A sinistra emergono le immagini della Cortina del passato (con tanto omaggio a Eugenio Monti, figura simbolo dello sport locale). Quindi, spostando lo sguardo verso il centro, la città presenta tutti i suoi elementi più caratteristici. Ecco, infatti, i profili delle montagne, il campanile, la fauna alpina, momenti di vita quotidiana. E poi, in alto, l’emblema dei Giochi Milano Cortina 2026 che unifica l’intera narrazione.

LEGGI ANCHE: — Leonardo ispira il design dei Bracieri olimpici, tra arte e ingegneria

Scorrendo ancora verso destra si apre invece lo sguardo verso il presente e il futuro, con le discipline che vedranno Cortina protagonista nel 2026. Ovvero, bob, sci alpino femminile, slittino, skeleton e curling. In basso, un raffinato dettaglio grafico richiama il poster del 1956, mentre il numero 70 si trasforma in pista e finestra sugli atleti, legando il tempo trascorso allo spirito olimpico ancora vivo.

L’immaginario di Pierpaolo Rovero

La scelta di Pierpaolo Rovero si inserisce nel percorso culturale dei Giochi, che punta a valorizzare artisti capaci di interpretare la pluralità delle comunità coinvolte. Nato a Torino nel 1974, Rovero è illustratore, autore di graphic novel e artista visivo. Alle spalle, esperienze nel mondo fumetto e nell’editoria, ma anche lavori per il cinema d’animazione e campagne pubblicitarie internazionali che ne hanno ampliato la ricerca verso l’arte contemporanea.

Nel suo lavoro si trovano narrazione grafica, illustrazione, pittura e design, con riferimenti che spaziano dalla pop art alla pittura fiamminga del XVI secolo. Il tutto elaborato in equilibrio tra manualità e progettazione digitale. Il manifesto, distribuito da OneArt, sarà acquistabile nei punti vendita ufficiali di Cortina e online sullo shop ufficiale Milano Cortina 2026. Un autentico, e delizioso, oggetto da collezione.

Immagini da Ufficio Stampa