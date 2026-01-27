Accanto alla Regina, nel parco di St. James, anche una statua per l’amato principe Filippo. Nel progetto anche un ponte a forma di tiara
Sono passati 3 anni dal commiato della Regina Elisabetta, scomparsa nel 2022 dopo 70 anni di onorato servizio al timone della famiglia regale inglese: una figura che definire iconica è riduttivo, amatissima in patria e fuori, un grande esempio di abnegazione, spirito di servizio, charme e carisma in tailleur e cappellino pastello.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Nel 2026, a 100 anni dalla sua nascita, Londra si prepara ad omaggiare la sovrana con un memoriale composto da due statue e un ponte, che sorgerà a St. James’s Park, splendido parco a due passi da Buckingam Palace.
LEGGI ANCHE – I ritratti dell’Incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla
“Il memoriale sarà concepito come un viaggio, un percorso che collega nord e sud attraverso St James’s Park, caratterizzato da arte, sculture e un’area verde attentamente progettata e curata. Il viaggio abbraccerà tradizione, modernità, impegno pubblico, fede privata, il Regno Unito, i Reami e i territori di Sua Maestà e il Commonwealth”, si legge sul sito ufficiale del memoriale.
Le statue saranno due, come da anticipazioni: “Il Memoriale incorporerà sculture e opere d’arte per comunicare la personalità della Regina. La comunità del Commonwealth sarà espressa nella nuova monumentale opera di Yinka Shonibare. Nel settembre 2025, il rinomato scultore britannico Martin Jennings è stato incaricato di realizzare la scultura di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”
La Regina Elisabetta sarà in piedi e non a cavallo
Proprio sulla statua della Regina Elisabetta ci sono aggiornamenti: inizialmente la sovrana era stata immaginata dallo scultore a cavallo, in ossequio al suo grande amore per l’equitazione, ma in questi giorni c’è stato un ripensamento, d’accordo con il Re Carlo III, e la Regina sarà invece ritratta in piedi.
“Ci abbiamo pensato a lungo”, ha dichiarato l’artista “Ora il mio progetto vuole enfatizzare il ruolo di capo di Stato della sovrana, e lo farà seguendo con orgoglio una tradizione scultorea che mostra sempre in posizione eretta i re e le regine del casato dei Windsor”
Il Memoriale comprenderà anche una statua dedicata al Principe Filippo e il progetto di un nuovo ponte, che avrà la forma di un gioiello, “emblema di atemporalità, dovere e continuità”, ispirato alla tiara a frange della Regina Mary, indossata da Sua Maestà il giorno delle sue nozze.
Il progetto definitivo sarà reso pubblico nell’aprile di quest’anno, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della nascita della regina Elisabetta: i lavori avranno un costo in totlae di circa 55 milioni di euro, che usciranno dalle casse del governo britannico. Una decisione che non ha mancato di sollevare pesanti critiche.