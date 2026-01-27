Accanto alla Regina, nel parco di St. James, anche una statua per l’amato principe Filippo. Nel progetto anche un ponte a forma di tiara

Sono passati 3 anni dal commiato della Regina Elisabetta, scomparsa nel 2022 dopo 70 anni di onorato servizio al timone della famiglia regale inglese: una figura che definire iconica è riduttivo, amatissima in patria e fuori, un grande esempio di abnegazione, spirito di servizio, charme e carisma in tailleur e cappellino pastello.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Nel 2026, a 100 anni dalla sua nascita, Londra si prepara ad omaggiare la sovrana con un memoriale composto da due statue e un ponte, che sorgerà a St. James’s Park, splendido parco a due passi da Buckingam Palace.

LEGGI ANCHE – I ritratti dell’Incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla

“Il memoriale sarà concepito come un viaggio, un percorso che collega nord e sud attraverso St James’s Park, caratterizzato da arte, sculture e un’area verde attentamente progettata e curata. Il viaggio abbraccerà tradizione, modernità, impegno pubblico, fede privata, il Regno Unito, i Reami e i territori di Sua Maestà e il Commonwealth”, si legge sul sito ufficiale del memoriale.

Le statue saranno due, come da anticipazioni: “Il Memoriale incorporerà sculture e opere d’arte per comunicare la personalità della Regina. La comunità del Commonwealth sarà espressa nella nuova monumentale opera di Yinka Shonibare. Nel settembre 2025, il rinomato scultore britannico Martin Jennings è stato incaricato di realizzare la scultura di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”

La Regina Elisabetta sarà in piedi e non a cavallo

Proprio sulla statua della Regina Elisabetta ci sono aggiornamenti: inizialmente la sovrana era stata immaginata dallo scultore a cavallo, in ossequio al suo grande amore per l’equitazione, ma in questi giorni c’è stato un ripensamento, d’accordo con il Re Carlo III, e la Regina sarà invece ritratta in piedi.

“Ci abbiamo pensato a lungo”, ha dichiarato l’artista “Ora il mio progetto vuole enfatizzare il ruolo di capo di Stato della sovrana, e lo farà seguendo con orgoglio una tradizione scultorea che mostra sempre in posizione eretta i re e le regine del casato dei Windsor”

Il Memoriale comprenderà anche una statua dedicata al Principe Filippo e il progetto di un nuovo ponte, che avrà la forma di un gioiello, “emblema di atemporalità, dovere e continuità”, ispirato alla tiara a frange della Regina Mary, indossata da Sua Maestà il giorno delle sue nozze.

Progetto del ponte di St James’s, dal sito https://queenelizabethiimemorial.co.uk/

Il progetto definitivo sarà reso pubblico nell’aprile di quest’anno, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della nascita della regina Elisabetta: i lavori avranno un costo in totlae di circa 55 milioni di euro, che usciranno dalle casse del governo britannico. Una decisione che non ha mancato di sollevare pesanti critiche.



