Un volume e una mostra presentano bozzetti, storia, dettagli e ispirazione del monumento per il Giubileo di Tor Vergata di Gino Giannetti.

Mercoledì 28 gennaio alle 17:30, la Sala Serianni di Palazzo Firenze a Roma ospita la presentazione del volume Gino Giannetti. Il monumento per il Giubileo (De Luca Editori d’Arte, 2025) con la partecipazione dell’artista stesso. Il talk vedrà anche intervenire Alessandro Masi e Nathan Levialdi Ghiron per raccontare la genesi dell’opera.

Il libro, realizzato con il contributo dell’Università di Roma Tor Vergata e della Fondazione Pericle Fazzini – Archivio storico, ripercorre la genesi e la realizzazione del monumento, concepito tra il 2005 e il 2011 per il Giubileo del nuovo millennio. La croce, alta quasi 40 metri, è rivestita in bronzo martellato e il basamento in travertino è arricchito da bassorilievi che raffigurano Giovanni Paolo II, i quattro Evangelisti e lo stemma dell’Ateneo, con l’iscrizione «Novo Ineunte Millennio Apud Turrim Virgatam».

Giannetti a lavoro. Foto Archivio dell’artista

All’incontro sarà affiancata una piccola mostra di bozzetti che documenta non solo Tor Vergata, ma anche altri progetti di Giannetti, tra cui la cappella degli Svizzeri in Vaticano e il monumento La vela di Colombo, noto a livello internazionale.

La mostra sarà gratuita fino al 9 febbraio, dal lunedì al venerdì (10.00-13.00; 15.00-18.00). Per partecipare: eventi@dante.global.

Un dettaglio del Monumento al Bimillenario cristiano di Giannetti. Foto @Niccolò Ara I quattro bassorilievi del monumento. Foto Archivio dell’artista

Foto Archivio dell’artista