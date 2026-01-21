Da Il Falsario a ChiaroScuro, l’arte diventa protagonista del palinsesto Netflix 2026 presentato a Roma allo Spazio Vittoria

A Roma nella splendida cornice di Spazio Vittoria Netflix Italia ha presentato la sua ricca proposta per il 2026, un anno che si annuncia particolarmente interessante per la produzione locale. Tra i titoli annunciati per il 2026 di Netflix Italia troviamo l’action drama Motorvalley con Luca Argentero, il thriller Nemesi con Pierfrancesco Favino ed Elodie, e il ritorno di serie amatissime come La legge di Lidia Poët e Maschi veri. Per quanto riguarda i film spiccano Noi un po’ meglio, commedia sentimentale diretta da Daniele Luchetti e l’action movie Senza volto di Fabio Guaglione con protagonista Edoardo Leo e, per la prima volta sullo schermo al suo fianco, sua figlia Anita.

Le gallerie d’arte romane si trasformano in set cinematografici per Netflix 2026

Tra i tanti titoli, due progetti hanno attirato la nostra attenzione per la capacità di intrecciare arte, mistero e riflessione sulla natura della verità: Il Falsario e ChiaroScuro.

Diretto da Stefano Lodovichi, Il Falsario (disponibile sulla piattaforma dal 23 Gennaio) vede protagonisti Pietro Castellitto e Giulia Michelini ed esplora il confine sottile tra autenticità e inganno nel mondo dell’arte. Tratto dal romanzo Il falsario di stato scritto da Massimo Veneziani e Nicola Biondo, racconta la storia di Antonio Chicchiarelli detto Tony, gran maestro della contraffazione.

Titolo che arriva sullo schermo in un momento in cui il dibattito sull’autenticità – dalle opere d’arte ai deepfake digitali – è più che mai vivo, offrendo allo spettatore non solo intrattenimento ma anche spunti di riflessione sul valore che attribuiamo al ‘vero’.

ChiaroScuro: quando l’arte diventa scena del crimine

“Scoprirete il piacere di essere ingannati” così la carta dei tarocchi Netflix ha introdotto la serie ChiaroScuro durante la presentazione della stagione 2026 – serie di cui vi avevamo già anticipato i dettagli lo scorso giugno – che porta sullo schermo, prossimamente, un light crime, una buddy comedy ambientata tra le gallerie d’arte romane. Con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, la serie racconta omicidi che imitano celebri opere d’arte, intrecciando investigazione e storia dell’arte.



«La serie ruota intorno a questo duo Cosmo e Angelo – ha raccontato Spollon durante la presentazione – attorno al quale si sviluppano delle indagini legate a dei crimini che andranno a consolidare o no la nostra amicizia».



Questi due titoli condividono un interrogativo profondo: cosa rende un’opera autentica? È la mano dell’artista, la firma, il certificato di autenticità o piuttosto l’emozione che suscita in chi la osserva? Netflix sembra voler utilizzare il linguaggio seriale e la cinematografia per portare queste domande ad un pubblico più ampio dimostrando come l’intrattenimento possa farsi anche strumento di divulgazione culturale.

Come dichiarato da Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani, Netflix punta su «storie italiane, uniche ed autentiche», offrendo ai talenti «versioni sfidanti e inedite della loro identità artistica.» Un impegno che, almeno sulla carta, sembra voler coniugare ambizione produttiva e qualità narrativa, portando il pubblico italiano ad esplorare la propria cultura attraverso lenti nuove.



Crediti foto@Netflix Italia



