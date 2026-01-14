Dal 16 al 18 gennaio 2026 musei, itinerari archeologici ed eventi gratuiti animano la città: una guida pratica per orientarsi tra le proposte culturali del fine settimana a Roma.

Se ti stai chiedendo cosa fare a Roma nel weekend, tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio 2026 la città offre un calendario ricco di mostre, visite guidate, passeggiate urbane ed eventi culturali, molti dei quali gratuiti o inclusi nella Roma MIC Card. Dall’arte alla storia, passando per l’archeologia e l’astronomia, ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Al Rijksmuseum di Amsterdam un nuovo giardino di sculture ad accesso gratuito

Cosa fare a Roma nel weekend: le mostre da vedere

Ai Musei Capitolini è visitabile fino al 12 aprile Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, un progetto che porta il pubblico dentro il processo creativo di alcune opere incompiute della Pinacoteca Capitolina. Grazie a indagini diagnostiche non invasive, la mostra svela tecniche, ripensamenti e dettagli normalmente invisibili.

Dal 17 gennaio, al Museo di Roma a Palazzo Braschi apre Beyond Heritage. Un percorso fotografico tra arte e scienza, una ricerca visiva sui beni culturali che mette in luce ciò che solitamente resta nascosto: metodi di studio, strumenti e competenze interdisciplinari.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia è prorogata fino al 25 gennaio Niki Berlinguer. La signora degli arazzi, dedicata alla celebre artista che ha reinterpretato i grandi maestri del Novecento attraverso la tecnica del piccolo punto.

Sabato 17 gennaio alle 11.30, il ciclo Archeologia in Comune propone una visita al Mitreo del Circo Massimo, per scoprire il culto misterico di Mitra (attività gratuita con prenotazione).

Domenica 18 gennaio alle 11.30 è in programma l’ascesa al Monte Testaccio, noto anche come Monte dei Cocci, uno dei luoghi più singolari dell’archeologia romana. L’attività è accompagnata da interprete LIS.

Sempre domenica, alle 11.30, il Museo di Roma in Trastevere ospita una visita guidata alla mostra Cine de papel, dedicata ai manifesti cinematografici cubani realizzati dopo il 1959.

Cosa fare a Roma sabato 17 gennaio

Oltre alle mostre e alla visita al Mitreo del Circo Massimo, il sabato offre anche appuntamenti serali al Planetario di Roma, con spettacoli dedicati al cosmo come Il cielo degli innamorati e Ritorno alle Stelle, ideali per chi cerca un’esperienza culturale diversa dal solito.

Cosa fare a Roma domenica 18 gennaio

La domenica è perfetta per unire cultura e passeggiate urbane: oltre all’ascesa al Monte Testaccio, proseguono le mostre nei musei civici e gli spettacoli del Planetario, con proposte anche per famiglie e bambini come Girotondo tra i Pianeti.

Eventi gratuiti a Roma nel weekend

Molte delle iniziative in programma sono gratuite o incluse nella Roma MIC Card, che consente l’accesso gratuito ai musei civici e la partecipazione alle attività del ciclo aMICi. Un’occasione ideale per vivere la città senza costi aggiuntivi, prenotando tramite il contact center 060608.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Per informazioni e prenotazioni: 060608 (attivo tutti i giorni 9.00–19.00).

Siti ufficiali: www.museiincomuneroma.it – www.sovraintendenzaroma.it