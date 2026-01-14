A fine gennaio, 21Art inaugura una nuova sede a Roma per sostenere artisti emergenti e autori affermati della scena contemporanea.

21Art approda a Roma e sceglie uno degli indirizzi più suggestivi del centro storico per inaugurare la sua nuova galleria. Dal 29 gennaio, gli spazi di Largo della Fontanella di Borghese 89 apriranno al pubblico, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita della società benefit fondata da Alessandro Benetton su progetto dell’imprenditore Davide Vanin.

La sede romana, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione curato dal collettivo Fosbury Architecture, nasce come luogo di dialogo tra generazioni, linguaggi e visioni dell’arte contemporanea. Un ambiente pensato non solo per esporre, ma per accompagnare il pubblico dentro processi creativi e traiettorie artistiche differenti.

Immagine da Ufficio Stampa

Con l’apertura di Roma, 21Art consolida dunque una rete che oggi conta già le sedi di Treviso e Padova, e guarda con decisione al futuro. È imminente, infatti, anche l’inaugurazione a Montecarlo, mentre Milano e Cortina d’Ampezzo sono previste per il 2027. «Ci auguriamo che questa nuova galleria contribuisca a sostenere gli artisti emergenti – spiega il CEO Davide Vanin –. E a presentare al grande pubblico autori internazionali, portatori di un approccio innovativo all’arte e alla cultura».

La mostra inaugurale: dieci artisti, dieci linguaggi

Ad accogliere il pubblico, fino al 24 aprile, sarà una mostra collettiva che propone una panoramica sulle opere degli artisti rappresentati da 21Art. Tra loro, per fare qualche nome, Valerio Adami, Gonzalo Borondo, Pierpaolo Calzolari, Mario Ceroli, Jan Fabre e Piero Pizzi Cannella. Nel complesso, si tratta di dieci autori diversi per generazione, poetica e linguaggio, capaci di restituire uno spaccato ampio dell’arte contemporanea, dall’Arte Povera alla pittura aniconica, dall’arte pubblica alle ricerche più legate all’immaginario digitale.

Gonzalo Borondo, Die Heilige, 2025. Immagine da Ufficio Stampa Jan Fabre, Sharing secrets about the neurons, 2024, marmo bianco di Carrara / Artista tutelato Siae – Immagine da Ufficio Stampa

21Art Roma sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 19.30 (ingresso libero), e proporrà anche incontri, approfondimenti e progetti pensati per creare connessioni tra artisti, collezionisti e istituzioni.

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati / In copertina: Mario Ceroli, Senza titolo 1981. Tecnica mista su legno