Madame Tussauds New York inaugura il 2026 svelando una nuova statua di Zendaya come omaggio artistico alla sua eleganza e al suo impatto culturale.

Zendaya entra ufficialmente nell’A-list di Madame Tussauds New York. Il celebre museo delle cere ha presentato una nuova – e straordinariamente realistica – figura dell’attrice e icona contemporanea, svelata il 7 gennaio. La scelta della data non è casuale. L’inaugurazione celebra, infatti, il legame della star con i Golden Globes dove negli anni ha confermato di essere una delle figure più influenti della sua generazione.

La statua si ispira al look indossato da Zendaya durante l’evento fan di Dune: Parte Due a Città del Messico. Un abito couture dalla forte presenza scenica, con dettagli in pelle effetto struzzo, una gonna dallo spacco geometrico e gioielli luminosi per una silhouette sofisticata. Caratteristiche che fanno della nuova figura in cera una vera e propria interpretazione artistica dell’eleganza dell’attrice.

Zendaya, Madame Tussauds New York

«Zendaya si è conquistata un posto tra le star più riconoscibili e rispettate del nostro tempo», ha dichiarato Tiago Mogadouro, General Manager di Madame Tussauds New York. «Questa figura è un tributo al suo impatto duraturo nel mondo dell’intrattenimento e della moda».

Quella appena presentata è la decima statua che Madame Tussauds dedicata a Zendaya. Le prime risalgono al 2015, quando furono presentate a Orlando e San Francisco, dopo una sessione di posa in cui vennero fatte centinaia di misurazioni e fotografie di riferimento.

Come ogni figura di Madame Tussauds, anche quella di Zendaya nasce da un lungo processo artigianale. La scultura prende forma inizialmente in argilla, per poi essere rifinita con numerosi strati di pittura a olio, applicati a mano, in modo da ottenere un incarnato luminoso e naturale. Il tutto coinvolgendo un team di 20 artisti altamente specializzati, impegnati per oltre un anno in un percorso che fonde tecniche secolari e tecnologie avanzate.

Foto da Ufficio Stampa