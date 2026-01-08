La Galleria Borghese propone visite immersive e aperture straordinarie per scoprire la collezione attraverso la tecnologia.

Fino al 27 febbraio, la Galleria Borghese apre le sue sale in orari straordinari con Sguardi oltre il tempo. Si tratta di un progetto speciale che propone al pubblico una nuova modalità di visita immersiva, pensata per rinnovare lo sguardo su uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano. L’iniziativa invita, infatti, a esplorare il museo attraverso un percorso fra arte, storia e innovazione. E offre un’esperienza capace di restituire la complessità temporale della Galleria Borghese e delle sue collezioni. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate, tra cui realtà aumentata e realtà virtuale, il museo si rivela come organismo vivo, stratificato, in continua trasformazione.

La visita accompagna i partecipanti in un viaggio attraverso i secoli, rendendo visibili atmosfere, cromie e allestimenti oggi scomparsi. Le sale e le opere vengono così rilette alla luce delle loro diverse fasi storiche, permettendo di cogliere l’evoluzione architettonica e museografica della Galleria. Ma anche di comprendere come il tempo abbia modellato lo spazio espositivo e il senso stesso della collezione.

Uno degli elementi più significativi del percorso è la ricostruzione virtuale di opere che in passato facevano parte della collezione Borghese. Tra queste spicca il celebre Gladiatore, oggi conservato al Louvre, che viene reinserito digitalmente nel suo contesto originario. La presenza virtuale dell’opera consente di comprendere il ruolo che essa ricopriva nell’allestimento storico e nella definizione dell’identità della collezione Borghese.

Le aperture straordinarie diventano così un’occasione privilegiata per vivere il museo in una dimensione più raccolta e partecipata. L’esperienza è costruita come un dialogo aperto tra visitatore e opera, tra passato e presente, dove la tecnologia diventa strumento di mediazione e conoscenza, capace di stimolare nuove letture senza sovrapporsi alla forza dei capolavori.

Un progetto per valorizzare la storia della Galleria

Il progetto include anche una introduzione in realtà virtuale dedicata alla storia della Galleria Borghese, che accompagna il pubblico dalle origini seicentesche fino all’età contemporanea. Attraverso una narrazione immersiva vengono ripercorsi la nascita della collezione, il ruolo della famiglia Borghese, le trasformazioni architettoniche e la progressiva apertura al pubblico, restituendo il senso di una istituzione in continua metamorfosi.

Sguardi oltre il tempo si inserisce nel più ampio percorso di ricerca e valorizzazione per sperimentare nuove forme di mediazione culturale capaci di coniugare rigore scientifico e accessibilità. In questo contesto, la realtà aumentata e virtuale non sono semplici supporti tecnologici, ma strumenti critici per riflettere sul tempo dell’arte, sulla sua stratificazione e sulla sua capacità di parlare al presente.

Immagini da Ufficio Stampa