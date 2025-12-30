La prima domenica del mese è un’occasione preziosa per vivere Roma in modo diverso, approfittando dell’ingresso gratuito nei musei civici e in alcune delle aree archeologiche più significative della città. L’offerta è ampia e articolata, e orientarsi non è sempre semplice.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Per questo abbiamo selezionato alcuni luoghi e mostre che, per valore storico, qualità dell’esperienza e contesto, rappresentano un buon punto di partenza per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un percorso culturale consapevole.

Cosa vedere assolutamente domenica 4 gennaio a Roma

Se hai poco tempo o vuoi orientarti tra le tante aperture gratuite, ecco alcuni appuntamenti imperdibili della prima domenica del mese a Roma.

I Musei Capitolini (Campidoglio)

Il cuore simbolico della città: dalle collezioni classiche alla mostra Antiche civiltà del Turkmenistan, con opere raramente visibili fuori dal loro Paese d’origine. Ideale se è la tua prima domenica gratuita.

Fori Imperiali e Mercati di Traiano

Una passeggiata nella storia di Roma antica, con vista privilegiata sul Foro di Traiano. Perfetti anche per chi vuole abbinare cultura e fotografia urbana.

Centrale Montemartini

Uno dei musei più sorprendenti di Roma: statue classiche tra turbine e macchinari industriali. Da non perdere la mostra su Maria Barosso, figura chiave nella documentazione della Roma in trasformazione.

Galleria d’Arte Moderna

Per il centenario del museo, la mostra GAM 100 ripercorre un secolo di arte romana e italiana con oltre 120 opere. Un viaggio nella storia culturale del Novecento.

Area Sacra di Largo Argentina

Accesso libero a uno dei siti archeologici più affascinanti del centro storico, recentemente valorizzato. Un’occasione perfetta anche per chi passeggia tra Pantheon e Campo de’ Fiori.

Musei di Villa Torlonia

Un intero complesso museale immerso nel verde: dalla Casina delle Civette al Casino dei Principi, fino al Museo della Scuola Romana, recentemente riallestito.

Museo Civico di Zoologia

Per chi cerca qualcosa di diverso: la mostra Still Life unisce arte contemporanea, ecologia e riflessione sul presente, in uno spazio spesso sottovalutato.

Chi vuole approfondire può consultare anche la guida completa ai musei gratis a Roma nella prima domenica del mese, con l’elenco dettagliato di musei civici, aree archeologiche e mostre temporanee aperte il 4 gennaio. Un modo per costruire il proprio itinerario, tra grandi istituzioni e luoghi meno noti, seguendo tempi e interessi personali.