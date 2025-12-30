Domenica 4 gennaio tornano gli ingressi gratuiti nei musei civici di Roma e in alcune aree archeologiche: collezioni permanenti, mostre temporanee e visite speciali per iniziare l’anno all’insegna dell’arte.
Domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, si rinnova l’appuntamento con i musei gratis a Roma, grazie all’iniziativa promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
Un’occasione per visitare gratuitamente musei civici, aree archeologiche e mostre temporanee, scoprendo collezioni e luoghi simbolo della Capitale.
Visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio sul Campidoglio
Confermate anche nel nuovo anno le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, storica sede del Comune di Roma dal 1143, sul Campidoglio.
Il percorso guidato parte dall’ingresso di Sisto IV, nei pressi della colonna con la Lupa (via di San Pietro in Carcere), prosegue con i resti del Tempio di Veiove e attraversa alcuni degli ambienti più rappresentativi dell’amministrazione capitolina, per terminare alle scale del Vignola.
- Orari: 10:00, 11:30, 15:00, 16:30
- Durata: circa 75 minuti
- Partecipanti: max 30 per turno
- Prenotazione obbligatoria: 060608
- Lingua: italiano
Aree archeologiche gratuite aperte domenica 4 gennaio
Ingresso libero anche per alcune delle più importanti aree archeologiche di Roma:
- Museo della Forma Urbis al Parco Archeologico del Celio (10:00–16:00, ultimo ingresso 15:00)
- Area Sacra di Largo Argentina (9:30–16:00)
- Circo Massimo (9:30–16:00)
- Fori Imperiali (9:00–16:30, ingresso dalla Colonna Traiana)
Musei civici di Roma a ingresso gratuito
Tra i musei civici visitabili gratuitamente:
- Musei Capitolini
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis
- Centrale Montemartini
- Museo di Roma a Palazzo Braschi
- Museo di Roma in Trastevere
- Galleria d’Arte Moderna
- Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca, Casino dei Principi)
- Museo Civico di Zoologia
Mostre temporanee gratuite nei Musei in Comune
Ai Musei Capitolini
- Antiche civiltà del Turkmenistan
- I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli
Alla Centrale Montemartini
- Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione
Alla Galleria d’Arte Moderna
- GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, oltre 120 opere per il centenario del museo
Ai Mercati di Traiano
- 1350. Il Giubileo senza papa, circa 60 opere tra reperti, dipinti e documenti
Le mostre ai Musei di Villa Torlonia
- Antonio Scordia. La realtà che diventa visione (Casino dei Principi)
- PYSANKA. La bellezza fragile dell’Arte Ucraina (Casina delle Civette)
- Niki Berlinguer. La signora degli arazzi
- Museo della Scuola Romana, recentemente riallestito
Museo di Roma in Trastevere: tre esposizioni gratuite
- Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi
- Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano
- Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie
Arte contemporanea al Museo Civico di Zoologia
Al Museo Civico di Zoologia è visitabile Still Life, mostra collettiva che riflette su ecologia, identità culturale ed etica della cura attraverso linguaggi artistici diversi.
Musei sempre gratuiti aperti domenica 4 gennaio
Aperti regolarmente anche i musei a ingresso libero permanente, tra cui: Museo Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura, Villa di Massenzio.
Le mostre NON incluse nella gratuità
Restano a tariffazione ordinaria (con riduzioni MIC Card):
- Cartier e il Mito (Musei Capitolini)
- La Grecia a Roma (Villa Caffarelli)
- Ville e giardini di Roma: una corona di delizie (Museo di Roma)
- Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts (Ara Pacis)
- Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia
- Circo Maximo Experience
Informazioni utili
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su museiincomuneroma.it e sui canali social dei Musei in Comune. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.