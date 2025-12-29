La serie ideata e condotta da Flaminia Gennari Santori racconta tredici case museo come spazi di memoria, desiderio e visione. La terza puntata è dedicata al Museo Poldi Pezzoli e alla Fondazione Querini Stampalia.

Le case museo non sono semplici contenitori di opere, ma spazi vivi, sospesi tra biografia e storia, capaci di raccontare chi li ha abitati e il tempo in cui sono nati. Da questa idea prende forma Le stanze dei sogni, la serie radiofonica ideata e condotta da Flaminia Gennari Santori, in onda su Radio3 all’interno di Radio3 Suite.

Il ciclo, composto da sette puntate, va in onda ogni sabato alle 22.30, dal 13 dicembre 2025 al 24 gennaio 2026. È disponibile anche per il riascolto su RaiPlay Sound. Al centro del racconto, tredici case museo: luoghi spesso eccentrici, talvolta fuori dal tempo, che continuano a esercitare un fascino profondo sul pubblico contemporaneo.

Le stanze dei sogni: la serie radio sulle case museo

La terza puntata, in onda sabato 27 dicembre 2025, accompagna l’ascoltatore nel cuore dell’Ottocento, il secolo in cui la casa museo diventa espressione di una precisa visione culturale. A Milano si entra nella dimora di Museo Poldi Pezzoli, nato dalla volontà testamentaria del collezionista Gian Giacomo Poldi Pezzoli e divenuto museo nel 1881. Un luogo in cui collezionismo, identità nazionale e gusto privato si fondono in modo esemplare.

Il viaggio prosegue poi a Venezia, nel palazzo storico della Fondazione Querini Stampalia. Fu donato alla città dal conte Giovanni Querini Stampalia con l’obiettivo di promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline. Qui la casa museo si apre alla dimensione pubblica, trasformandosi in un’istituzione culturale viva e in continua evoluzione.

Nel corso delle sette puntate, Le stanze dei sogni mette in dialogo dimore accomunate da legami, visioni o affinità elettive. A parlare sono gli ambienti, gli oggetti, le collezioni e le storie di chi li ha immaginati. Ne emerge un racconto in cui arte, letteratura e politica si intrecciano, restituendo alle case museo il loro ruolo di microcosmi capaci di riflettere le grandi domande del loro tempo.