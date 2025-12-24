Firmata a Doha una partnership quinquennale tra Qatar Museums e il Nita Mukesh Ambani Cultural Centre: al centro educazione, infanzia e scambio culturale globale.

È stata firmata a Doha, al National Museum of Qatar, una nuova partnership strategica quinquennale tra Qatar Museums e il Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC). Un accordo che mette al centro l’educazione museale e lo sviluppo della creatività nei bambini, rafforzando il dialogo culturale tra Qatar e India.

A siglare l’intesa sono state Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente di Qatar Museums, e Isha Ambani, direttrice di Reliance Industries. La collaborazione prevede la creazione di una serie di programmi educativi Museum-in-Residence in entrambi i Paesi, pensati per introdurre modalità di apprendimento ludico basate sull’esperienza museale.

Un’educazione che passa dal gioco e dall’arte

I nuovi programmi saranno rivolti in primo luogo ai bambini, ma includeranno anche la formazione di insegnanti, educatori e volontari, fornendo strumenti e metodologie innovative per stimolare creatività, pensiero critico e partecipazione attiva. L’obiettivo è portare il museo fuori dai suoi confini tradizionali, trasformandolo in un laboratorio educativo diffuso.

Secondo Sheikha Al Mayassa, questa collaborazione rappresenta un’eredità concreta del Year of Culture Qatar–India, fondata sulla convinzione che creatività e scambio culturale siano elementi chiave per formare una nuova generazione di giovani consapevoli ed empatici.

Il ruolo di Dadu e il modello Museum-in-Residence

Un ruolo centrale sarà svolto dal Dadu Children’s Museum of Qatar, il museo dei bambini sviluppato da Qatar Museums, i cui specialisti guideranno workshop, masterclass e attività di mentoring in India. Tra i programmi esportati figura il Light Atelier, un ambiente immersivo pensato per bambini dai tre ai sette anni, basato sull’apprendimento attraverso il gioco e l’esplorazione sensoriale.

La direttrice ad interim di Dadu, Maha Al Hajri, ha sottolineato come il progetto permetta di condividere l’approccio educativo del museo al di fuori del Qatar, creando al contempo uno scambio culturale autentico con il contesto indiano.

Un progetto diffuso sul territorio indiano

In India, il NMACC lavorerà in collaborazione con la Reliance Foundation per implementare i programmi in scuole, anganwadi e centri comunitari, includendo aree rurali e territori meno serviti. Ogni iniziativa sarà adattata ai diversi contesti locali, in linea con la missione del centro culturale di Mumbai: portare in India le migliori idee globali e, allo stesso tempo, condividere il patrimonio culturale indiano con il mondo.

Cultura, infanzia e visione globale

L’accordo rafforza il ruolo di Qatar Museums come attore globale nella diplomazia culturale e si inserisce negli obiettivi della Qatar National Vision 2030, che punta sull’investimento nel capitale umano e culturale. Per il NMACC, invece, rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della propria identità come hub culturale internazionale, capace di coniugare arti, educazione e innovazione sociale.

In un momento storico in cui il ruolo dell’educazione culturale torna centrale nel dibattito globale, questa partnership propone un modello in cui il museo non è solo luogo di conservazione, ma spazio vivo di crescita, inclusione e immaginazione.