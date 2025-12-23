La Rome–Vilnius Residency for Curators 2026 è una nuova open call internazionale rivolta a curatrici e curatori interessati a un’esperienza di scambio e ricerca tra due capitali culturali europee. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma e la Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LIAA), con il supporto del centro culturale SODAS 2123, e si configura come un programma pilota di residenza curatoriale pensato per mettere in dialogo Roma e Vilnius.

Un programma di residenza curatoriale tra Roma e Vilnius

L’obiettivo della residenza è rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Lituania, favorendo il confronto tra pratiche curatoriali, contesti istituzionali e scene artistiche contemporanee dei due Paesi, attraverso un’esperienza immersiva e strutturata.

Il programma prevede due distinti periodi di residenza. A Roma, presso il MACRO, dal 9 al 13 marzo 2026, saranno accolti due curatrici o curatori lituani membri della LIAA. A Vilnius, presso SODAS 2123, dall’1 al 5 giugno 2026, la residenza sarà invece dedicata a due curatrici o curatori con base a Roma.

Cosa prevede la residenza: attività, supporto e networking

Durante i periodi di permanenza, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i programmi espositivi e curatoriali delle istituzioni ospitanti. Possono inoltre prendere parte a studio visit con artiste e artisti locali e visitare musei, spazi indipendenti e realtà culturali di riferimento nelle due città. Il progetto è concepito come un’occasione di ricerca, confronto professionale e costruzione di nuove reti internazionali.

La residenza include alloggio, spazio di lavoro, copertura delle spese di viaggio e una diaria. Al termine dell’esperienza, ai partecipanti sarà richiesto di condividere una breve riflessione scritta sul percorso svolto.

La Rome–Vilnius Residency for Curators 2026 rientra nel programma Cultura Lituana in Italia 2025–2026, promosso dall’Istituto di Cultura Lituano e dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania nella Repubblica Italiana.

Informazioni pratiche

Apertura bando: 22 dicembre 2025.

Scadenza candidature: 19 gennaio 2026.

Annuncio dei risultati: 31 gennaio 2026.

Le candidature devono includere CV e lettera motivazionale in inglese (max 1 pagina) e vanno inviate entro il 19 gennaio 2026 agli indirizzi info@letmekoo.it e bandi.museomacro@gmail.com.