Orari, ingressi gratuiti il 1° gennaio, attività per famiglie e mostre nei Musei Civici: il programma ‘Roma, la tua guida culturale’.

Durante le festività natalizie Roma rilancia la propria offerta culturale con visite guidate, laboratori, itinerari e attività didattiche per grandi e piccoli nei musei e sul territorio. È il programma di Roma, la tua guida culturale – Speciale Natale 2025, organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, pensato per far conoscere a turisti e cittadini il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale della città.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Quando il disegno diventa respiro, Linda Karshan: «Un marchio di umanesimo»

Il calendario con il dettaglio degli appuntamenti settimanali è disponibile sul sito della Sovrintendenza: sovraintendenzaroma.it/content/speciale-natale-2025.

Tutte le attività sono gratuite (con ingresso ai musei e alle aree archeologiche soggetto a tariffazione vigente). Per itinerari, laboratori e visite guidate è richiesta la prenotazione al numero 060608.

Musei aperti e ingressi speciali: 24, 25, 26, 31 dicembre e 1° gennaio

24 e 31 dicembre : tutti i Musei Civici e le aree archeologiche aperti fino alle 14.00 .

: tutti i Musei Civici e le aree archeologiche . 25 dicembre : Musei Civici e aree archeologiche chiusi .

: Musei Civici e aree archeologiche . 26 dicembre : riapertura con orario ordinario .

: riapertura con . 1° gennaio 2026: in occasione della quinta edizione di Roma Capodarte, Musei e aree archeologiche aperti a ingresso gratuito (con orari differenziati, vedi sezione Orari).

Nota: il programma è suscettibile di variazioni.

23 dicembre

Ore 10.00 – Museo di Casal de’ Pazzi

Tombolata Preistorica ‘Ambo, Terno, Quaterna…rio!’ – attività per famiglie con bambini (4–11 anni).

Dal 7 dicembre i visitatori possono decorare l’abete del museo con decorazioni a tema preistorico. Il 23 dicembre e il 2 gennaio si gioca per vincere i premi della tombola pleistocenica.

Ore 11.00 e 15.00 – Villa Torlonia, Casina delle Civette

Una civetta a testa in giù – laboratorio per famiglie (bambini 4–6 anni).

Maratona di fiabe antiche e contemporanee con la civetta protagonista.

Ore 16.00 – Centrale Montemartini

La Centrale elettrica delle meraviglie – visita guidata per famiglie (bambini 4–6 anni).

Percorso nella ex centrale elettrica, oggi museo, tra statue, mosaici e reperti dei Musei Capitolini.

26 dicembre

Ore 11.00 – Villa Torlonia, Museo della Scuola Romana

(Appuntamento presso la biglietteria del Museo del Casino Nobile)

Spaesati. Nuove visioni paesaggistiche su Roma attraverso l’acquerello e il disegno – laboratorio didattico.

Esercizio di pittura di paesaggi romani con acquerello e carboncino, anche su foto scattate prima dell’arrivo.

27 dicembre

Ore 11.00 – Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori

Un museo a colori! – laboratorio per famiglie (bambini 4–6 anni).

Percorso per avvicinare i più piccoli al concetto di museo e pinacoteca nel museo pubblico più antico del mondo.

Ore 16.00 – Museo Civico di Zoologia

Indagando sui vertebrati – laboratorio per famiglie (bambini 6–12 anni).

Alla scoperta delle diverse classi di vertebrati osservandone le strutture morfologiche.

29 dicembre

Ore 10.00 (in inglese) e 11.00 (in italiano) – Porta San Paolo

(Appuntamento: lato ingresso museo)

Itinerario Segni della Memoria e della Storia: Roma 1943–1944

Piazzale Ostiense come luogo della memoria dei combattimenti per la Liberazione: un percorso tra testimonianze epigrafiche, elementi monumentali, osservazioni del paesaggio urbano e interventi artistici contemporanei.

30 dicembre

Ore 11.00 – Museo di Casal de’ Pazzi

Il mondo scomparso del Pleistocene – visita guidata per famiglie.

Immersione in un mondo antico: storia del luogo, tecniche di scavo e ricerca, adattamento umano, cambiamenti climatici e ambientali.

Ore 11.00 – Mercati di Traiano, Museo dei Fori Imperiali

Natale ai Mercati di Traiano con Cola di Rienzo, Jacopa e tanti altri! – laboratorio per famiglie (4–14 anni).

Cola di Rienzo, Petrarca, Jacopa dei Prefetti di Vico, Santa Caterina da Siena: gioco e percorso a tappe verso San Pietro. Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente.

Ore 11.00 e 16.00 – Museo Centrale Montemartini

KOre di mamma! Il mito di Demetra e KOre in un mosaico di emozioni – storytelling e laboratorio (7–10 anni).

Racconto di immagini e letture, seguito da laboratorio sul mosaico.

Ore 14.30–17.30 – Museo di Roma, Palazzo Braschi

Museo di Roma, storia e collezione – guide esperte accolgono i visitatori con pillole di storia (in italiano e inglese), poi visita autonoma.

2 gennaio

Ore 10.00 – Museo di Casal de’ Pazzi

Tombolata Preistorica ‘Ambo, Terno, Quaterna…rio!’ – attività per famiglie (4–11 anni).

Dal 7 dicembre: addobbi preistorici sull’albero del museo.

Ore 11.00 – Mercati di Traiano, Museo dei Fori Imperiali

Natale ai Mercati di Traiano con Cola di Rienzo, Jacopa e tanti altri! – laboratorio per famiglie (4–14 anni).

Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente.

4 gennaio

Ore 10.00 e 12.00 – Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Il divino nella grotta, oltre a Mitra e a Cristo – visita per tutti (a cura di Anna Maria Rossetti).

Nel mondo classico la grotta come luogo del divino: focus su un rilievo con divinità in un antro.

Ore 10.30 – Museo dell’Ara Pacis

L’erbario del piccolo mago: alla scoperta della Natura dell’Ara – laboratorio per famiglie (6–10 anni).

Sul fregio vegetale dell’Ara Pacis e il rispetto della Natura, con albi illustrati e laboratorio.

Ore 11.00 – Villa Torlonia, Museo della Scuola Romana

Spaesati – laboratorio a cura di Zètema (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente).

Acquerello e carboncino, anche su fotografie scattate prima.

Ore 15.00 – Museo di Roma, Palazzo Braschi

Il mio giardino d’inverno – laboratorio creativo per famiglie (6–12 anni) e visita animata (Braschi Lab, a cura di Laura Panarese e Alessandra Cicogna).

6 gennaio

Ore 15.00 – Villa Torlonia, Casina delle Civette

Visita guidata per famiglie ‘Il paesaggio in trasparenza. Arte e Botanica nella Casina delle Civette’

Percorso tra decorazioni interne/esterne e lettura botanica degli elementi decorativi.

Mostre in corso nel periodo natalizio nei Musei Civici

Musei Capitolini

Cartier e il Mito ai Musei Capitolini (Palazzo Nuovo, Sale al primo piano) – creazioni Cartier in dialogo con le sculture antiche; per la prima volta Palazzo Nuovo ospita una mostra temporanea.

La Grecia a Roma (Villa Caffarelli) – oltre cento tra sculture e reperti sul dialogo tra cultura artistica greca e Roma.

Antiche civiltà del Turkmenistan (Palazzo dei Conservatori, sale al piano terra).

I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini (Palazzo Clementino).

Info: museicapitolini.org

Museo Pietro Canonica (viale Pietro Canonica)

I Giganti gentili – Architettura e antropologia delle torri colombaie della provincia di Esfahan

Info: museocanonica.it

Centrale Montemartini (via Ostiense 106)

Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione – riproduzioni a colori e documentazione delle trasformazioni urbane e degli scavi.

Info: centralemontemartini.org

Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24)

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025 – oltre 120 opere per ripercorrere tappe, acquisizioni, movimenti e personalità della collezione civica.

Info: galleriaartemodernaroma.it

Museo dell’Ara Pacis (via di Ripetta 180)

IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts – selezione di opere di Courbet, Renoir, Degas, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso, Modigliani, Kandinskij, Beckmann e altri.

Info: arapacis.it

Museo Civico di Zoologia (via Ulisse Aldrovandi 18)

Still Life – mostra collettiva che riflette sulla rappresentazione e sulla fragilità dell’esistente.

Info: museocivicodizoologia.it

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (via IV Novembre 94)

1350. Il Giubileo senza papa – racconto che intreccia fede, storia e cultura nel solco del Giubileo 2025.

Musei di Villa Torlonia

Antonio Scordia. La realtà che diventa visione (Casino dei Principi)

PYSANKA. La bellezza fragile dell’Arte Ucraina (Dipendenza della Casina delle Civette)

Niki Berlinguer. La signora degli arazzi (Casina delle Civette)

Museo della Scuola Romana (recentemente riallestito al secondo piano del Casino Nobile)

Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio 1/b)

Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra

Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto

Piero Angelo Orecchioni Occhioni. Con gli occhi e con le orecchie

Info: museodiromaintrastevere.it

Museo di Roma (Piazza San Pantaleo 10 / Piazza Navona 2)

Ville e giardini di Roma: una corona di delizie – sviluppo dell’arte dei giardini dal XVI alla seconda metà del XX secolo.

Bienalsur, Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea del Sud (Salette al piano terra)

Info: museodiroma.it

Museo Carlo Bilotti – Aranciera (via Fiorello La Guardia 6 / Viale dell’Aranciera 4)

Silvia Scaringella. Deus sive natura

Piero Mascetti. Echi barocchi e visioni urbane

Info: museocarlobilotti.it

Circo Maximo Experience: orari speciali 24 e 31 dicembre

Il 24 e il 31 dicembre Circo Maximo Experience (realtà aumentata e virtuale) sarà fruibile dalle 10.00 alle 14.00 con ultimo ingresso alle 12.50. Previsto ingresso ridotto per i possessori di MIC Card.

Planetario di Roma: spettacoli per adulti e famiglie

Per tutto il periodo festivo proseguono gli spettacoli a tema astronomico.

Pubblico adulto: Space Opera, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alla Stelle, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, Quando cadono le stelle, Il cielo degli innamorati, La notte stellata, In crociera nel…, From Earth to the Universe (in inglese), Una dorata cupola di stelle.

Bambini e famiglie: Girotondo tra i Pianeti e Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale (con Gabriele Catanzaro).

Info: planetarioroma.it

Orari e biglietti: riepilogo completo

24 e 31 dicembre

Musei Civici e aree archeologiche aperti fino alle 14.00.

25 dicembre

Musei Civici e aree archeologiche chiusi.

26 dicembre

Riapertura con orario ordinario.

1° gennaio 2026: ingresso gratuito (Roma Capodarte)

11.00–20.00: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Museo di Roma – Palazzo Braschi; Centrale Montemartini; Musei di Villa Torlonia (tranne Serra Moresca); Museo di Roma in Trastevere; Museo Civico di Zoologia; Galleria d’Arte Moderna.

11.00–16.00: Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica; Museo delle Mura; Museo di Casal de’ Pazzi; Serra Moresca; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Villa di Massenzio; Area archeologica del Circo Massimo; Area Sacra di Largo Argentina; Parco archeologico del Celio; Museo della Forma Urbis.

14.00-19.00: Technotown.

8.30-16.30: Area Archeologica dei Fori Imperiali.

L’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura.

MIC Card

L’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito per i possessori di MIC Roma Card, fatta eccezione per le mostre:

La Grecia a Roma (Villa Caffarelli)

IMPRESSIONISMO e oltre (Museo dell’Ara Pacis)

Ville e giardini di Roma: una corona di delizie (Museo di Roma)

Circo Maximo Experience

Per queste è previsto biglietto ridotto.

Info e aggiornamenti

060608 (tutti i giorni 9.00–19.00)

Eccezioni:

24 e 31 dicembre : 9.00–17.00

: 9.00–17.00 25 dicembre e 1° gennaio 2025: 11.00–17.00

Siti: museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it