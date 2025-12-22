Mostre, musei civici e spazi culturali aperti durante le festività: tutte le informazioni utili per visitatori e cittadini.

Durante le festività natalizie e di fine anno, Milano conferma la propria vocazione culturale con un’offerta ampia e articolata che permette a cittadini e visitatori di accedere a musei e mostre aperti anche a Natale e Capodanno.

Le mostre aperte a Palazzo Reale

Nel periodo delle feste, i Musei Civici di Milano resteranno aperti secondo un calendario speciale, con chiusura nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. In entrambe le date, nel pomeriggio, sarà comunque possibile visitare le quattro grandi mostre ospitate a Palazzo Reale, tra arte moderna, contemporanea e fotografia. Troverete Leonora Carrington, Appiani. Il Neoclassicismo a Milano, Art From Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza e Man Ray. Forme di luce.



Aperti nel pomeriggio di Natale e di Capodanno anche il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea con la mostra India. Bagliori e fughe e il MUDEC – Museo delle Culture con la straordinaria installazione di Chiharu Shiota nell’Agorà del museo e il progetto espositivo dedicato a M.C. Escher. Tra Arte e Scienza.

Musei e spazi aperti a Natale e Capodanno

La tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino, allestita in Sala Alessi e dedicata quest’anno al Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli, resterà sempre aperta. Il giorno di Natale l’orario è ridotto dalle 14.30 alle 18.30, il 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio l’apertura sarà dalle 9.30 alle 20, mentre il 24 e il 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 18.



Alla GAM Galleria d’Arte Moderna la mostra Pellizza da Volpedo. I capolavori seguirà i giorni di chiusura del museo. Per il periodo natalizio manterrà i consueti orari: martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19; mercoledì e giovedì dalle 10 alle 21. Il 24 e 31 dicembre apertura dalle 10 alle 17.30.

La Fabbrica del Vapore a Natale e Capodanno

Alla Fabbrica del Vapore il pubblico potrà contare su un calendario articolato di aperture che coinvolge mostre ed eventi con orari differenziati a seconda delle giornate. In particolare, il 1° gennaio, nel pomeriggio, saranno visitabili le esposizioni I tre grandi di Spagna e Artificial Beauty.



Sempre aperta, anche a Natale e a Capodanno la Casa della Memoria, in entrambe le giornate con orario 14–18. Per informazioni dettagliate su giorni e orari di apertura, si invita comunque a consultare i siti web ufficiali delle singole sedi museali.