Aperta l’open call per quattro artisti under 35 e le cui opere saranno presentate ad Artissima 2026: i dettagli.

Artissima rinnova il suo impegno nel mettere in relazione arte contemporanea e mondo produttivo. È attiva, infatti, la quarta edizione di MADE IN, progetto di produzione artistica promosso dalla Camera di commercio di Torino. Un’iniziativa che continua a crescere e a rafforzare il dialogo tra creatività e impresa, valorizzando il patrimonio di competenze e saperi del territorio piemontese.

Per l’edizione 2026 è ufficialmente aperta l’open call per la selezione di quattro giovani artisti, chiamati a collaborare con altrettante aziende partner. I quattro artisti selezionati parteciperanno a una residenza produttiva a Torino, durante la quale svilupperanno un’opera inedita a partire dai processi, dai materiali e dal know-how delle aziende ospitanti. I lavori realizzati saranno presentati al pubblico in occasione di Artissima 2026.

Il progetto MADE IN nasce dalla convinzione che i processi produttivi, le tecnologie e le competenze aziendali possano diventare strumenti attivi della ricerca artistica. Capaci di generare nuove forme di espressione e di ispirare l’ecosistema economico e culturale locale. Gli artisti avranno, dunque, accesso diretto alle lavorazioni, ai materiali e alle professionalità delle imprese coinvolte, integrandole liberamente nel proprio percorso creativo.

Artissima 2025. MADE IN. Photo courtesy: © Perottino-Piva-Castellano-Bergadano / Artissima

Ancora una volta, la curatela è affidata a Sonia Belfiore, founder di Ultravioletto, arte + impresa, che accompagnerà gli artisti insieme al team di Artissima nello sviluppo dei progetti. A supporto della residenza quattro gallerie torinesi del circuito Artissima svolgeranno il ruolo di “madrine progettuali”. Luce Gallery, Mazzoleni, Franco Noero e Simóndi Gallery affiancheranno gli artisti nelle diverse fasi di produzione.

La permanenza in azienda avrà una durata flessibile, modulabile tra marzo e fine giugno 2026, in base alle esigenze di ciascun progetto. A ogni artista selezionato Artissima metterà a disposizione un budget di 3.000 euro per hospitality e un budget di produzione di 2.500 euro.

Artissima consolida così una delle sue linee strategiche più significative: la promozione di Torino come territorio di eccellenze artistiche e imprenditoriali. Una città che conserva le radici di capitale industriale e che oggi diventa laboratorio di contaminazioni tra arte, impresa e innovazione. Con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici al mondo dell’arte contemporanea.

Open call: requisiti e selezione

La call è rivolta a artisti tra i 21 e i 35 anni, attivi sul territorio italiano, con conoscenza fluente della lingua italiana, che frequentino o abbiano frequentato Accademie di Belle Arti o Università in Italia e/o all’estero. È richiesta la disponibilità a partecipare alla residenza a Torino e l’interesse a sviluppare un progetto artistico a partire dai processi produttivi delle aziende coinvolte.

La selezione sarà effettuata dal Comitato MADE IN, presieduto dal direttore di Artissima Luigi Fassi e composto dalle quattro gallerie madrine e dalla curatrice Sonia Belfiore.

