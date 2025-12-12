Fondazione Italia Patria della Bellezza lancia il Bando 2026: 60mila euro, adozioni da parte di agenzie di comunicazione e premi speciali per valorizzare musei, borghi, archivi e realtà culturali italiane.

La valorizzazione del patrimonio culturale italiano passa anche dalla comunicazione. Per il sesto anno consecutivo, Fondazione Italia Patria della Bellezza apre il suo bando nazionale dedicato a rafforzare l’identità e la visibilità di musei, teatri, borghi, archivi, parchi archeologici e centri culturali. Le candidature al Bando 2026 saranno aperte dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, mentre i vincitori saranno annunciati il 5 maggio 2026.

L’iniziativa, ormai un punto fermo nel panorama della promozione culturale italiana, punta a sostenere le realtà che operano sul territorio nella tutela e nella diffusione del patrimonio artistico e paesaggistico. Mettendo al centro il potere della comunicazione come strumento di crescita.

Cosa prevede il bando 2026

Il progetto si articola lungo due direttrici principali:

l’assegnazione di tre contributi economici per un totale di 60mila euro ;

; l’attivazione di un sistema di adozioni: una rete di agenzie di comunicazione selezionate offrirà gratuitamente strategie, consulenze e servizi ai progetti vincitori.

Finora hanno partecipato 650 realtà culturali, di cui 66 già premiate o adottate da circa trenta agenzie. Un ecosistema di professionisti che ha fornito branding, ufficio stampa, gestione social, segnaletica, progettazione visiva e attività mirate ad ampliare il coinvolgimento del pubblico.

Il bando è aperto a musei, borghi storici, archivi, teatri, parchi archeologici, associazioni e centri culturali che desiderano potenziare la propria capacità comunicativa e rafforzare il rapporto con la comunità.

Le novità

Tra le novità confermate anche nel 2026 c’è il Premio Speciale EssilorLuxottica | Eyes on Art. Due realtà partecipanti saranno selezionate per ricevere il supporto del team creativo del Gruppo, che firmerà una direzione artistica dedicata ai progetti culturali.

I contenuti saranno poi diffusi sugli schermi digitali EssilorLuxottica presenti in prestigiose location italiane e internazionali, offrendo una visibilità unica e un forte impatto sul pubblico.

Inoltre, anche Bell’Italia, media partner della Fondazione, assegnerà una menzione speciale a una delle realtà candidate, garantendo spazio sia sulla rivista sia sull’account Instagram ufficiale. Nel complesso, il Bando 2026 si avvale di un esteso network di partner e promotori che condividono gli obiettivi della Fondazione. Tra questi, UNA – Aziende della Comunicazione Unite, con cui prosegue la collaborazione strategica dedicata alle “adozioni” comunicative.

Confermata anche la partnership con RCS Academy, che coinvolgerà nuovamente gli studenti del Master in Management dell’Arte e dei Beni Culturali. Sul fronte universitario, torna anche il contributo dell’Università Statale di Milano con il laboratorio di marketing territoriale e strategie comunicative.

Il regolamento completo e l’elenco aggiornato dei partner sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

